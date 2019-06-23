مدرب ناميبيا: حزين مما حدث أمام المغرب... ومدرب الأسود: لاعبونا يشبهون منتخب مصر

أعرب ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب ناميبيا عن حزنه مما حدث أمام المغرب في افتتاح مبارياته ضمن كأس الأمم الأفريقية.

وقال مانيتي في المؤتمر الصحفي: "حزين للغاية بالخسارة بتلك الطريقة".

وفاز منتخب المغرب على ناميبيا بهدف عكسي قاتل في اللحظات الأخيرة من المواجهة.

وتابع مدرب ناميبيا "استغرقنا العديد من الوقت للحضور إلى مصر والكل يعلم أننا في مجموعة الموت".

وأضاف "نحن الأقل حظا في المجموعة ولكنني فخور للغاية بالمستوى والأداء أمام المغرب".

وواصل المدرب حديثه "فخور بالمستوى وحزين لأننا لم نحصل على نقطة من المغرب، رغم أننا كنا نستحق التعادل على الأقل، ولكن هدف عكسي حرمنا من ذلك".

يذكر أن هدف الفوز جاء في الدقيقة 88 وأحرزه إيتاموانا كيمويني بالخطأ في مرماه.

مدرب المغرب: أسود الأطلس يشبهون منتخب مصر

وقال مدرب المغرب، هيرفي رينار، إن أسود الأطلس يشبهون منتخب مصر، وإن الفوز الصعب الذي تحقق على ناميبيا طبيعي.

وأضاف رينار بعد المباراة:"مباراتنا هي صورة طبق الأصل للافتتاح بين مصر وزيمبابوي".

وتابع:"نفس الأمر حدث مع غينيا أمام مدغشقر، ومع نيجيريا أمام بوروندي التي خسرت بصعوبة شديدة".

وأكمل المدرب الفرنسي "كل المباريات الأولى تلعب بهذه الطريقة، فالمنتخبات الأخرى تمتلك حافزا قويا".

وأتم "ناميبيا واجهتنا بكل ما أوتيت من قوة وجعلت مهمتنا صعبة، لكن نهنأ أنفسنا على مستوانا".

رجل المباراة يتحدث

وقال اللاعب المغربي، مبارك بوصوفة، والفائز بجائزة رجل المباراة، "حققنا فوزا صعبا، كل اللاعبين شعروا بصعوبة الأجواء منذ البداية خصوصا في الشوط التاني وهذا كان واضحا للجميع". أتمنى التحسن في المستقبل.

وأضاف أنه طلب من حكم المباراة أخذ راحة، وتمنيه أن يحدث هذا في قادم المباريات، وأوضح بوصوفة أن "العديد من البدلاء جيدين جدا وأضافوا لنا الفارق مثل بوفال وبوطيب والأحمدي".