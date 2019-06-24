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14:38 24 يونيو/ حزيران 2019
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    منتخب ساحل العاج

    منتخب "البافانا بافانا" يتسلح بالتاريخ بمواجهة كوت ديفوار بأمم أفريقيا

    © AFP 2019 / ISSOUF SANOGO
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    قام ناثي ميثيثوا وزير الرياضة الجنوب أفريقي، وداني جوردان رئيس اتحاد الكرة، وفوسي مافيمبيلا سفير جنوب أفريقيا في القاهرة، بجانب باتريس موتسيبي رئيس نادي "صن داونز"، بزيارة معسكر منتخب "البافانا بافانا" قبل ساعات قليلة من انطلاق المواجهة المرتقبة أمام كوت ديفوار.

    ويلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع كوت ديفوار في الرابعة والنصف مساء اليوم بملعب "السلام"، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر.

    منتخب المغرب لكرة القدم
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    وحرص المسئولون على تحفيز اللاعبين قبل المباراة، من أجل بذل المزيد من الجهد لإسعاد شعب جنوب أفريقيا، الذي يتطلع إلى رؤية فريقه على منصات التتويج في البطولة القارية الكبرى.

    وكان منتخب المغرب حقق فوزا صعبا على ناميبيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بشكل مؤقت.

    سيكون منتخب جنوب أفريقيا متسلحا بالتاريخ عندما يواجه كوت ديفوار، حيث لم يتذوق منتخب "البافانا بافانا"، مرارة الهزيمة أمام كوت ديفوار قبل مباراة اليوم.

    وتعقد جماهير جنوب أفريقيا آمالها على ثنائي الهجوم ليبوجانج موتيبا وبيرسي تاو من أجل تحقيق الفوز ومواصلة السجل الرائع أمام كوت ديفوار، حيث يمكنه إزعاج أي دفاع من خلال سرعته ونشاطه الكبير أمام مرمى المنافس.

    ويسجل منتخب جنوب أفريقيا الظهور الـ 11 في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية، في الوقت الذي يمتلك فيه لقبا وحيدا في خزائنه عندما توج به عام 1996 بعدما تفوق في المباراة النهائية على تونس.

    ويأمل منتخب جنوب أفريقيا في الظهور بشكل جيد بالنسخة الـ 32 من المونديال الأفريقي، بعدما فشل في تجاوز دور المجموعات في 4 من آخر 5 مشاركات بالمسابقة.

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    الكلمات الدلالية:
    منتخب جنوب أفريقيا, أمم أفريقيا, أمم أفريقيا 2019, كأس الأمم الأفريقية, مصر
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