كوت ديفوار تعلن عن تشكيلها الرسمي في مواجهة منتخب "البافانا بافانا" في أمم أفريقيا

أعلن إبراهيما كمار، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن تشكيل منتخب البافانا بافانا الذي يخوض به مباراته المرتقبة أمام منتخب جنوب أفريقيا، المقرر لها على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، ببطولة الأمم الأفريقية 2019 في مصر.

جاء التشكيل على النحو التالي، في حراسة المرمى، سيلفان جبوهو، وفي خط الدفاع وونلو كوليبالي و ويلفريد كانون وإسماعيل تراوري وسيرجي أورييه.

وفي خط الوسط، كل من جيوفروي سيري داي و فرانك كيسي و جان ميشيل سيري و ماكس آلان جاردل.

وضم خط الهجوم كل من نيكولاس بيبي وجوناتان كودجيا.

يذكر بأن منتخب كوت ديفوار لم يسبق له الفوز على منتخب جنوب أفريقيا قبل هذا اللقاء.

وفي ذات المجموعة حقق منتخب المغرب فوزا صعبا على ناميبيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بشكل مؤقت.