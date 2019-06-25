بالفيديو... أهداف مباراة مالي وموريتانيا (4 – 1) في أمم أفريقيا

حقق منتخب مالي فوزًا كبيرًا على منتخب موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ملعب السويس الجديد ضمن مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.