مدير المنتخب المصري يتحدث عن كواليس عودة وردة إلى الفريق

كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني كواليس عودة عمرو وردة لاعب منتخب مصر لصفوف الفراعنة والتراجع عن استبعاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال إيهاب لهيطة فى تصريحات صحفية: "أنا خدت قرار مع أجيري باستبعاد وردة، واتحاد الكرة قرر يرجعه، ياريت الناس تقف مع المنتخب".

وتأكدت مشاركة عمرو وردة، نجم منتخب مصر، في مران الفريق اليوم الجمعة باستاد الكلية الحربية، استعدادا لمباراة أوغندا.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري قد عقد في وقت سابق جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق، في حضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم.

وأثنى المهندس هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم في هذا الشأن.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا في التاسعة مساء الأحد المقبل بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019.