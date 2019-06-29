حارس أياكس والمنتخب الكاميروني: حضرنا لمصر للفوز ببطولة الأمم الأفريقية

أكد أندريه أونانا حارس منتخب الكاميرون على أن منتخب بلاده حضر إلى مصر من أجل الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة السادسة في التاريخ والثانية على التوالي.

يلتقي منتخب الكاميرون مع غانا في السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة.

وقال أندريه أونانا في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، "من الواضح أن هدفنا هو الفوز بهذه البطولة المهمة، لكن علينا أن نكون واقعيين، هناك العديد من المباريات لنخوضها، مباراة بعد مباراة سنتقدم للأمام، فزنا بالمباراة الأولى على غينيا

بيساو والآن أمامنا الثانية، من الواضح أن علينا احترام كل منافسينا، هناك فرق جيدة للغاية سنواجهها، أعتقد أنه من الجيد أن نحتفظ بفلسفتنا وأن نبقى إيجابيين، وكما أقول دائما أهم شيء في كرة القدم هو أن تلعب بطريقتك، أعتقد أنه إذا كنا أنفسنا من الممكن نفوز بهذه

البطولة".

أضاف حارس الكاميرون، "فريقنا صغير، تقريبا نفس الجيل ونفس الأعمار، ونحن أصدقاء جيدين، حتى أننا نخرج معا في العطلات، نعرف بعضنا البعض جيدا ونحن أصدقاء منذ فترة طويلة، نحن مجموعة متقاربة للغاية، هناك أجواء جيدة في هذه المجموعة".

وعن إمكانية تتويج منتخب الكاميرون باللقب القاري الثاني على التوالي قال حارس أياكس أمستردام الهولندي، "أتمنى ذلك، إذا نجحنا سيكون رائعا جماعيا وشخصيا لأننه في النهاية سنقوم بذلك لأنفسنا وبلدنا وعائلاتنا، سنحاول منحهم السعادة. آمل حقا أن نذهب بعيدا".