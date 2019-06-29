محرز: أبذل جهدي مع المنتخب مثلما أفعل مع أي ناد إنجليزي

أكد رياض محرز نجم المنتخب الجزائري ان التأهل لدور الستة عشر أمر ضرورى خاصة وأننا نسعى للمنافسة على لقب البطولة الأفريقية هذا العام.

أكد محرز ان جمال بلماضي من المدربين المتميزين الذين تولوا تدريب الجزائر ونعمل جميعا على قلب رجل واحد وجميع المنظومة لديها الرغبة فى إسعاد الشعب الجزائري.

نفى محرز ما يتردد عن عدم لعبه مع المنتخب الجزائري بنفس المستوى الفني مع مانشستر سيتي مؤكدا أنه جزء من المنظومة والفريق وهناك اختلاف كبير بين الكرة الأوربية والكرة الأفريقية فمن الطبيعي أن يحدث خللا فى الأداء لكنني أبذل قصارى جهدى مع المنتخب الجزائرى مثلما افعل مع الفريق الإنجليزي.

أضاف محرز أن الفوز على السنغال مهما واعطانا دفعة قوية من اجل مواصلة هذا الأداء وان تواجد الجمهور الجزائري فى المدرجات كان له مفعول السحر فى تحقيق الفوز.

هذا وكانت الجزائر قد حجزت بطاقة التأهل للدور الثاني من المجموعة الثالثة بعد تصدرها للمجموعة بـ6 نقاط.