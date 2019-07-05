بعد خروجه من البطولة... مدرب المنتخب المغربي: الخسارة مسؤوليتي

صرح هيرفي رينارد، مدرب المنتخب المغربي، في المؤتمر الصحفي بعد مباراة اليوم مع بنين: "أتحمّل مسؤولية خسارة مباراة بنين وتوديع البطولة مبكرا".

وأضاف المدرب الفرنسي "أهنئ منتخب بنين لفوزه اليوم، كنت أدرك صعوبة المباراة بعد أن شاهدت بنين أمام الجزائر والكاميرون وغانا، لكننا لم نجد حلولا ملائمة".

وواصل بطل أفريقيا لمرتين سابقتين " بنين لعبت وفقا لاستراتيجية جيدة، نحن نجحنا في إدراك التعادل وكنا قادرين على الفوز، لكن في النهاية لم نربح المباراة".

وتابع رينارد "كانت لدينا طموحات وآمال كبيرة، لكن في كرة القدم فائز وخاسر".

وتابع المدرب "للأسف، حكيم كان جيدا أثناء التحضيرات… لكنه تراجع في دور المجموعات… وتراجع كثيرا اليوم، خاصة مع تضييع ركلة الجزاء… المدرب يقوم باختيارات وعليه تحمل نتائج اختياراته".

وأضاف هيرفي رينارد في المؤتمر الصحفي "أتحمّل مسؤولية خسارة مباراة بنين وتوديع البطولة مبكرا".

"جهزت اللاعبين لركلات الجزاء طبعا… درسنا الخصم وكل شيء… كانت هناك إمكانية لفعل ما هو أحسن… لا أستطيع قول أكثر من هذا فأنا خسرت ولا أستطيع قول المزيد".

وأشار المدرب إلى أنه "صافح اللاعبين عقب المباراة، وكانت هناك حالة من الحزن والصدمة والجميع كان يبكي، 3 سنوات ونصف وأنا في المغرب ومع اللاعبين… الآن هناك وقت لتذوق مرارة الهزيمة وقرار البقاء أو الرحيل سيتم اتخاذه في الوقت المناسب، أكيد من طرف الكل".

وختم حديثه بـ"أشكر الجميع على دعمهم لنا طيلة السنوات الماضية… يجب أن نتذكر الأشياء الجميلة وهذه هي كرة القدم".

وفاز منتخب بنين على المغرب بركلات الترجيح 4/1، بعد أن انتهت المباراة (1/1)، التي جرت اليوم الجمعة، عن دور ثمن النهائي في ملعب السلام بالقاهرة.