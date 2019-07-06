"موقف إنساني"... منظمو بطولة أمم أفريقية يحققون حلم طفل مصري (صورة)

يشهد لقاء المنتخبين المصري والجنوب أفريقي اليوم السبت 6 يوليو/تموز في الدور الثاني لبطولة الأمم الإفريقية، حدثا إنسانيا سيكون بطله طفل يعاني من "متلازمة داون".

الطفل المصري إبراهيم حبيب والذي طالما حلم بحضور مباراة للمنتخب المصري، سيتحول حلمه الى حقيقة في مباراة اليوم.

فقد تواصل محمد فضل، مدير بطولة الأمم الأفريقية مع أسرة الطفل وتم تنسيق حضوره على أن يشارك مع الأطفال الذين يدخلون أرضية الملعب رفقة اللاعبين قبل إنطلاق اللقاء.

كما سيتمكن حبيب من متابعة اللقاء من مكان مخصص.

يذكر بأن جد الطفل كان قد نشر في وقت سابق على صفحته على "فيسبوك" منشورا قال فيه " حفيدي إبراهيم حبيب قلبي عاشق الكورة وحضر بطولة روسيا. نفسه يدخل الملعب ماسك إيد بطل من منتخبنا القومي.. هل فيه أمل؟".

ليتداول هذا المنشور بشكل كبير على مواقع التواصل وليلبي فضل رغبة الطفل المصري بمبارة اليوم.

ولينشر على صفحته الخاصة على "فيسبوك" قائلا " تم التواصل وإن شاء الله موجود يوم السبت.. ده فخر وشرف للبطولة ربنا يسعده ويفرح قلبه دايما".