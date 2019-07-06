كواليس مباراة نيجيريا و الكاميرون... احتفالات لاعبي وصحفي "النسور الخضراء" (فيديو)

حسم منتخب نيجيريا قمة مباريات الدور الثاني من بطولة الأمم الأفريقية لمصلحته بعد فوزه بمبارة قوية على منتخب الكاميرون بثلاثة أهداف لاثنين.

وجرد المنتخب النيجيري الملقب بالنسور الخضر نظيره الكاميروني من لقبه وأطاح به خارج البطولة ليفقد الأسود فرصة الحصول على البطولة للمرة الثانية على التوالي.

تقدم أوديون إيجالو لنيجيريا في الدقيقة 19 وسجل للكاميرون في الدقيقتين 41 و44 ستيفان باهوكين وكلينتون موا نجي وانتفض النسور بسيناريو دراماتيكي في الدقيقتين 64 و66 عن طريق إيجالو وأليكس إيوبي.

واحتفل لاعبو منتخب نيجيريا لدى خروجهم من غرف الملابس متوجهين الى الباص، بأجواء سادتها الموسيقى والاغاني والفرح.

منتخب نيجيريا وهو خارج من غرف الملابس#نيجيريا_الكاميرون pic.twitter.com/pm8mC1UKOA — ضرار خميس (@derarrabiekhami) ٦ يوليو ٢٠١٩

كما واحتفل عدد من الصحفيين المرافقين للمنتخب بالرقص على مدرجات ستاد الإسكندرية، بمشاهد تعكس صعوبة اللقاء وقوة المنافس.