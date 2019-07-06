مدرب منتخب نيجيريا: تعلمنا من الخسارة أمام مدغشقر

أضاف روهر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"كان لدينا بعض الأيام الصعبة بعد".

وقال: مباراة مدغشقر، كنا نود أن نظل في المنافسة، تعرضنا لانتقادات شرسة بعد الخسارة أمام منتخب مدغشقر وطالبت اللاعبين بطى هذه الصفحة والتركيز في مواجهة نيجيريا، رغم سماعى بعض الشائعات حول إنهاء عقدى حتى لو فزت علي الكاميرون".

و تابع "حاولنا السيطرة منذ البداية، وفي نهاية الشوط الأول عانينا من مشاكل في التركيز أما في الشوط الثاني حاولنا إعادة ترتيب لأوراق وكنا أكثر فاعلية في شوط الثاني".

وأضاف "نمتلك فريق صغير السن يسعى لإثبات جدارته ودرس مدغشقر علمنا الكثير، نحتاج حاليا للراحة والاسترخاء استعدادا لمباراة ربع النهائي".

وكشف أنه سيتابع مباراة مصر وجنوب أفريقيا تحسبا لمواجهة أحدهما في الدور ربع نهائي للبطولة.

وفاز منتخب نيجيريا علي نظيره الكاميروني بثلاثة أهداف لاثنين في المباراة التى جمعت بينهما اليوم علي ملعب إستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية.