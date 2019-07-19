مشاهير عرب وأجانب يؤازرون منتخب الجزائر قبل نهائي الأمم الأفريقية

نشرت المطربة السورية أصالة نصري، على صفحتها الخاصة على إنستغرام، قائلة: "شدّوا حيلكم يا شباب بكره إلكم بإذن الله"
مرفقة التعليق بالعلم الجزائري.
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شدّوا حيلكم ياشباب 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 بكره إلكم بإذن الله #أصاله #الجزائر @egypt_championship
كما شارك الممثل التونسي ظافر العابدين تأييده للمنتخب الجزائري من على صفحته الخاصة في "فيسبوك"، حيث نشر صورة للمنتخب الجزائري مرفقا إياها بتعليق: "كل التوفيق للمنتخب الجزائري الشقيق اليوم في مباراة النهائي".
كما أصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية خاصة قبل أيام بعنوان "لبيكي يا جزائر" بأداء المطرب اللبناني عاصي الحلاني وبمشاركة من ابنته ماريتا.
وقام النجم الفرنسي فرانك ريبيري بتلبية رغبة ابنته حيزية بالسفر إلى مصر لمساندة منتخب الجزائر في المواجهة الختامية لبطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم الجمعة أمام السنغال.
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