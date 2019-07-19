مشاهير عرب وأجانب يؤازرون منتخب الجزائر قبل نهائي الأمم الأفريقية

قام عدد من نجوم الفن وكرة القدم العرب والأجانب بتقديم الدعم والمؤازرة لمنتخب الجزائر بكرة القدم، الذي يخوض اليوم الجمعة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر حين يلتقي منتخب السنغال.

نشرت المطربة السورية أصالة نصري، على صفحتها الخاصة على إنستغرام، قائلة: "شدّوا حيلكم يا شباب بكره إلكم بإذن الله"

مرفقة التعليق بالعلم الجزائري.

كما شارك الممثل التونسي ظافر العابدين تأييده للمنتخب الجزائري من على صفحته الخاصة في "فيسبوك"، حيث نشر صورة للمنتخب الجزائري مرفقا إياها بتعليق: "كل التوفيق للمنتخب الجزائري الشقيق اليوم في مباراة النهائي".

كما أصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية خاصة قبل أيام بعنوان "لبيكي يا جزائر" بأداء المطرب اللبناني عاصي الحلاني وبمشاركة من ابنته ماريتا.

وقام النجم الفرنسي فرانك ريبيري بتلبية رغبة ابنته حيزية بالسفر إلى مصر لمساندة منتخب الجزائر في المواجهة الختامية لبطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم الجمعة أمام السنغال.