بلماضي يسخر من تشجيع الجماهير المصرية للجزائر: أحتاج طبيب عيون

ورد بلماضي على سؤال حول تشجيع المصريين للمنتخب الجزائري قائلا: "كده أنا محتاج أذهب لطبيب عيون لأني لم أر هذا".

في السياق ذاته، أعرب بلماضي عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية.

قال بلماضي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "ليست المباراة الأفضل بالنسبة لنا على المستوى الفني لكن النهائيات تلعب من أجل الفوز وليس لتقديم كرة جميلة وإذا نطرنا إلى إجمالي البطولة فنحن نستحق اللقب وأشكر اللاعبين الذين قاموا بأداء رائع وكنا نعد للمباراة يوما بعد يوم".

وتابع: "البطولة لها مذاق خاص لانها جاءت خارج بلدنا وكنا نعاني من مشكلات قبل البطولة والآن أصبحنا على قمة أفريقيا فهو امر رائع".

وأضاف "رفيق حليش ربما يكون خاض مباراته الأخيرة في البطولة لتقدمه في العمر وياسين براهيمي لم يكن جاهزا للبطولة لأنه تعرض لإصابة، وشهدت البطولة ميلاد لاعبين جدد مثل بن ناصر الذي يخوض أول بطولة وتوج بجائزة أفضل لاعب وهذا أمر رائع وكذلك آدم أوناس الذي سجل ٣ أهداف."

وأشار بلماضي إلى أن " تراجع الأداء اليوم عن باقي مباريات البطولة لأننا نواجه فريق رائع وكنا نود الفوز بالمباراة وهو ما تحقق في النهاية، وكان كل همنا هو غلق الثغرات والحفاظ على مرمانا من استقبال الاهداف."

واختتم بقوله "لم أقل إنني ذاهب إلى مصر للتتويج باللقب، وعندما كنت أدرب في قطر ٢٠١٥ قالوا لي إذا كنت أريد تدريب منتخب الجزائر قلت سأفعل عندما أكون مستعدا، وحاولنا التأهل إلى كأس العالم لكننا لم نوفق".