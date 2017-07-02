تسجيل
12:57 02 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    المدونات
    قصر العلوم والتكنولوجيا في بيونغ يانغ

    أسرار عجز العلم عن إثباتها

    © AP Photo/ Kim Kwang Hyon
    انسخ الرابط
    أحمد نحاس
    أحمد نحاس
    0 8810

    على مدى سنوات عديدة والعلماء يحاولون فهم الكون ونشأة الحياة. ولسوء الحظ، فإن بعض القضايا لم يتم العثور لها على إجابات بعد. إليكم قائمة من الألغاز التي عجز العلم عن حلها بعد.

    الاحلام
    © Sputnik. Cyril Kallinikov
    الأحلام وأدهش الحقائق عنها
    1. يتمتع كل شخص على كوكب الأرض بوعي وللاوعي، حيث كتب عن هذه الصفات مؤسس العلم التحليلي النفسي سيغموند فرويد. وإلى الآن لم يتم فهم آلية تكون الوعي وتأثيره على الإنسان، حيث يوجد نظريات مختلفة للعديد من العلماء، ولكن ليس لدى أي منها أدلة علمية تثبت صحتها.

    2. الأحلام جزء لايتجزء من حياتنا اليومية، سواء تذكرناها أم لا، كما أنه ناتجة عن وعي الإنسان واللاوعي أيضا. ولكن كيف تنشأ ولذا يرى الشخص مايراه، يبقى سرا لم يتمكن العلم من إجاد جواب شافي له، حيث يوجد علم خاص بالأحلام يسمى "علم الأحلام" (Oneirology) ويتم تدريسه من قبل العديد من الجامعات.

    3. نظرية وجود مخلوقات أخرى ذكية في الكون، أيضا لم يتم إثباتها بالدلائل. وعلى الرغم من المحاولات العديدة للاتصال بالكائنات الفضائية، فجميعها باءت بالفشل ولم يتلقى الإنسان أي إشارة من أي حضارات أخرى. وبالنظر إلى حجم الكون، سيكون من الحماقة الاعتقاد بوجودنا (البشر) فقط في هذا الكون الشاسع، ولكن لاتوجد إلى الآن أدلة تثبت وجود حياة في الفضاء الخارجي، فيما عدا الصور للأطباق الطائرة المشكوك بأمرها والتي تنشر بين الحين والآخر من قبل بعض الهواة.

    4. منذ وقت طويل، والعلماء يعلمون أن الكون يحتوي على جميع عناصر الجدول الدوري، ولكنهم فشلوا إلى الآن في تحديد ماهية وطبيعة "المادة المظلمة" الأكثر شيوعا في الكون، حيث يعمل العلماء على دراسة هذه المادة بنشاط ولكن دون جدوى.

    5. أصل الحياة — من أكثر أسرار الكون إثارة، حيث يوجد عدة نظريات لولادة الحياة، ولكن لم تثبت أي نظرية بأي دلائل علمية حتى وقتنا الحاضر. رجال الدين يؤمنون بأن الله هو الخالق الأوحد لجميع الكائنات الحية في الكون، بينما علماء الفيزياء يؤكدون أن الحياة جاءت إلى الأرض من الفضاء، ولكن لم يستطيع الإجابة عن السؤال "من أي أتت الحياة في الفضاء"؟، سؤال آخر دون إجابة.

    إطلاق المركبة الفضائية سيوز تي إم أ-17إم
    © Sputnik. Vitalij Ankov
    ما سر الأشعة الحمراء القادمة من الفضاء الخارجي
    6. الإنسان لم يستطع اكتشاف الفضاء فقط، وإنما على كوكب الأرض يوجد العديد من الأسرار، فعلى سبيل المثال لا نعلم ماذا يوجد في قاع المحيطات، حيث تغطي المياه معظم الكوكب، ولكن تم دراسة 10% فقط من المياه على سطح الأرض.

    7. مسألة الكربون الزائد في العالم — واحدة من أهم مشاكل العصر. والآن لدى معظم البشر سيارات تنتج غازات عادمة، وعلاوة على ذلك، في كثير من البلدان التي بنيت محطات توليد الكهرباء فإنها تنتج كميات كبيرة من من أول أكسيد الكربون. وتبقى معضلة التخلص من هذا العنصر الكيميائي قائمة وقيد الدراسة.

    8. سر حدود الكون ووجود أكوان أخرى، يبقى سرا إلى وقتنا الحالي. ومن المفترض أنه لايوجد حدود للكون، ولكن وإن وجدت ماذا يوجد وراءها؟ لايمكن للعلم الآن أن يعطي أي إجابة شافية على ذلك.

    9. الجميع قد سمع عن "الثقوب السوداء"، ولكن لا أجد يعلم ماذا سوف يحدث عند دخول أي جسم فضاء إلى داخلها. ووفقا لبعض علماء الفيزياء الفلكية، فإن الجسم الفضائي سوف يدخل في بعد آخر، ولكن تبقى هذه فرضية تتطلب الإثبات بطبيعة الحال، وإلى الآن لايستطيع أحد إثبات ذلك.

    هذا قائمة من الآلغاز التي تصيب العلماء بحيرة من أمرهم ويقفون عاجزين أمام إثبات أي منها، ولا نعلم مايخفيه لنا المستقبل من مفاجآت قد تكون في صالح البشرية وقد تكون عاتقا عليها.

    هل يوجد أي معضلات علمية أخرى برأيك لم يستطع العلماء تقديم أي تفسير لها؟ شاركنا رأيك.

    (المقالة تعبر عن رأي كاتبها)

    الكلمات الدلالية:
    معضلات علمية, نشأت الكون, ولادة الحياة, الثقوب السوداء, نظريات, ألغاز, أسرار الحياة, أصل الحياة, الكوكب الأزرق, كوكب الأرض, الفضاء
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    برأيك، توقعاتك لمستقبل الأزمة القطرية:
    • تنجح الوساطة العربية في حل الأزمة وتتراجع دول عن المقاطعة
      0% (0)
    • تتفاقم الأزمة وتنضم دول أخرى للمقاطعة
      0% (0)
    • تضغط الولايات المتحدة لحل الأزمة بعد صفقة طائرات F-15
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك