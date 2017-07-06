حقائق مثيرة للاهتمام حول قمة العشرين المرتقبة

أول لقاء بين بوتين وترامب

من الصعب التخيل، أن القمة القادمة يومي 7 و8 تموز/ يوليو التي سوف تقام في مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا، سوف تصبح مكان اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم تبادل التحية فقط بينهما، أو تعاون موثق للقضايا المعضلة في العالم وخاصة الشرق الأوسط.

سباق التسلح

قمة العشرين، وكما هو الحال دائما، سوف تكون مكانا لإظهار القوة، حيث ستكون إحدى مظاهر إظهار القوة عدد أفراد الحماية التي ترافق القادة. فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة قدمت طلبا لفريق من الحراس مكونا من 11 شخصا، بينما البرازيل من 13 شخصا، بالرغم من أن الرئيس البرازيلي ألغى قدومه، بينما جنوب أفريقيا قدمت طلبا بفريق حراس مؤلف من 10 أشخاص.

وفي هذا السياق، لم يتم معرفة عدد الحراس المرافقين لكل من رئيس روسيا وتركيا. هذا وفي القمة السابقة قامت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بإطلاق ألقاب على الحراس الشخصيين للقادة، فقد حصل الحارس الصيني، شو سين، على لقب أجمل حارس في القمة.

الترف السعودي

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ملك السعودية لن يحضر قمة العشرين بسبب قطر

بطاقة دخول مجانية

وكما العادة تحصل المملكة العربية السعودية على لقب البلد "الأكثر تواضعا"!، حيث قامت المملكة باستئجار فندق "Four Seasons" في هامبورغ بالكامل، بينما تم رفض طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء محاولته استئجار الفندق ذاته. ولكن أعلنت المملكة فيما بعد عن عدم حضور العاهل السعودي بسبب المشاكل مع قطر، وأن وزير المالية سوف يأتي عوضا عنه.

أخبار جيدة لزعماء العالم المشاركين في القمة، أنه سوف يتم منحهم تصاريح مجانية لاستخدام مترو الأنفاق والحافلات في مدينة هامبورغ، ولهذا يمكن للسكان المحلين للمدينة أن يشاهدوا بعض قادة العالم في وسائل النقل العام.

قهوة للجميع

قامت إحدى الشركات التي تنتج مشروب الكولا بطعم القهوة ذو نسبة عالية من الكافيين، بإعداد لوائح إعلانية تظهر ترامب وبوتين وأردوغان مع عبارة "استيقظ يارجل".

الأطفال إلى خارج المدينة

سوف يحصل طلاب بعض مدارس هامبورغ على إجازة ورحلات بدلا من الحصص الدراسية، وذلك بسبب القمة المرتقبة، كما سوف يتم تنسيق بعض المسابقات والألعاب الترفيهية بعيدا عن وسط المدينة. كما أعطي الحق للآباء بعدم إرسال أطفالهم إلى هذه المسابقات إذا اقتضت الضرورة لذلك.

لاتزال هناك أماكن

بالنسبة لأولئك الذين قرروا في آخر لحظة أنهم لا يستطيعون تفويت هذا الحدث الهام، يوجد أخبار جيدة، حيث لا يزال هناك عدد من الغرف في بعض الفنادق في وسط المدينة فارغة مثل فندق "Lindneram Michelс"، بسعر 649 يورو لليلة الواحدة.