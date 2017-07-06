تسجيل
17:03 06 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    المدونات
    مظاهرات ضد قمة المجموعة 20 في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017

    حقائق مثيرة للاهتمام حول قمة العشرين المرتقبة

    © AP Photo/ Matthias Schrader
    انسخ الرابط
    أحمد نحاس
    أحمد نحاس
    0 10401

    بالنسبة للبعض "قمة العشرين" هي اجتماع مجموعة من قادة الدول لمعالجة القضايا المهمة حول العالم، وبالنسبة لآخرين هي مؤتمر رأس مالي يتطلع إلى توسيع هيمنته على العالم. ولكن في كلا الحالتين فإن القمة المرتقبة هذا العام تعتبر قمة مثيرة للاهتمام إلى حد كبير، وفي بعض الأحيان تتسم بطابع التسلية. وهنا سوف أعرض بعض الحقائق التي تؤكد ذلك.

    أول لقاء بين بوتين وترامب

    من الصعب التخيل، أن القمة القادمة يومي 7 و8 تموز/ يوليو التي سوف تقام في مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا، سوف تصبح مكان اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم تبادل التحية فقط بينهما، أو تعاون موثق للقضايا المعضلة في العالم وخاصة الشرق الأوسط.

    سباق التسلح

    قمة العشرين، وكما هو الحال دائما، سوف تكون مكانا لإظهار القوة، حيث ستكون إحدى مظاهر إظهار القوة عدد أفراد الحماية التي ترافق القادة. فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة قدمت طلبا لفريق من الحراس مكونا من 11 شخصا، بينما البرازيل من 13 شخصا، بالرغم من أن الرئيس البرازيلي ألغى قدومه، بينما جنوب أفريقيا قدمت طلبا بفريق حراس مؤلف من 10 أشخاص.

    وفي هذا السياق، لم يتم معرفة عدد الحراس المرافقين لكل من رئيس روسيا وتركيا. هذا وفي القمة السابقة قامت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بإطلاق ألقاب على الحراس الشخصيين للقادة، فقد حصل الحارس الصيني، شو سين، على لقب أجمل حارس في القمة.

    الترف السعودي

    الملك سلمان
    © REUTERS/ JONATHAN ERNST
    ملك السعودية لن يحضر قمة العشرين بسبب قطر
    وكما العادة تحصل المملكة العربية السعودية على لقب البلد "الأكثر تواضعا"!، حيث قامت المملكة باستئجار فندق "Four Seasons" في هامبورغ بالكامل، بينما تم رفض طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء محاولته استئجار الفندق ذاته. ولكن أعلنت المملكة فيما بعد عن عدم حضور العاهل السعودي بسبب المشاكل مع قطر، وأن وزير المالية سوف يأتي عوضا عنه.

    بطاقة دخول مجانية

    أخبار جيدة لزعماء العالم المشاركين في القمة، أنه سوف يتم منحهم تصاريح مجانية لاستخدام مترو الأنفاق والحافلات في مدينة هامبورغ، ولهذا يمكن للسكان المحلين للمدينة أن يشاهدوا بعض قادة العالم في وسائل النقل العام.

    قهوة للجميع

    قامت إحدى الشركات التي تنتج مشروب الكولا بطعم القهوة ذو نسبة عالية من الكافيين، بإعداد لوائح إعلانية تظهر ترامب وبوتين وأردوغان مع عبارة "استيقظ يارجل".

    الأطفال إلى خارج المدينة

    سوف يحصل طلاب بعض مدارس هامبورغ على إجازة ورحلات بدلا من الحصص الدراسية، وذلك بسبب القمة المرتقبة، كما سوف يتم تنسيق بعض المسابقات والألعاب الترفيهية بعيدا عن وسط المدينة. كما أعطي الحق للآباء بعدم إرسال أطفالهم إلى هذه المسابقات إذا اقتضت الضرورة لذلك.

    لاتزال هناك أماكن

    بالنسبة لأولئك الذين قرروا في آخر لحظة أنهم لا يستطيعون تفويت هذا الحدث الهام، يوجد أخبار جيدة، حيث لا يزال هناك عدد من الغرف في بعض الفنادق في وسط المدينة فارغة مثل فندق "Lindneram Michelс"، بسعر 649 يورو لليلة الواحدة.

    انظر أيضا:

    بالفيديو...ترامب وميلانيا في بولندا قبل حضور قمة الـ 20
    ترامب يبحث مع ميركل جدول أعمال قمة "العشرين"
    ملك السعودية لن يحضر قمة العشرين بسبب قطر
    الكلمات الدلالية:
    حقائق غريبة, حقائق مثيرة, حقائق مدهشة, قمة العشرين, هامبورغ, ألمانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    هل تقبل الشعوب العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟
    • نعم
      0% (0)
    • قد توافق بشروط محددة
      0% (0)
    • لا، لن تقبل
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك