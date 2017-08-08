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17:01 08 أغسطس/ أب 2017
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    قوات المقاومة اللبنانية حزب الله في لبنان

    "حزب الله" يحصد الإنجازات الصعبة وإسرائيل تكشفها

    © AP Photo/ Bassem Mroue
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    حسين سمور
    حسين سمور
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    كشفت تقارير إسرائيلية عديدة، أن "حزب الله" اللبناني نجح في معركته الأخيرة في جرود عرسال ضد "جبهة النصرة"، وجاء هذا التقييم من خلال متابعة يومية دقيقة لمعارك الحزب من قبل العديد من الخبراء والمحللين العسكريين الإسرائيليين.

    حزب الله في جرود عرسال
    © Sputnik. Zahraa El-Amir
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    وخرجت تقارير إسرائيلية عسكرية خاصة إلى الضوء حملت نتائج وتقييم القيادة العسكرية الإسرائيلية للمعركة التي انتصر فيها "حزب الله" اللبناني، حيث أشاد محللون عسكريون إسرائيليون بتكتيكات الحزب النوعية التي كانت الدافع الأساسي لانتصاره على الجماعات المسلحة على الحدود السورية اللبنانية.

    ومن جهة أخرى، قدم الإعلام الإسرائيلي حدث المعارك في جرود عرسال اللبنانية، كخطوة لإعادة دراسة قدرات الحزب العسكرية والتكتيكية من جهة، وإعطاء القيادة العسكرية الإسرائيلية فرصة تقديروتحليل للوضع السياسي والأمني الراهن الذي لا شك أنه سيؤثر على إسرائيل.

    بدورها كشفت صحف إسرائيلية استنادا إلى معلومات وتقييمات قدمها خبراء ومحللون عسكريون سابقون أن "حزب الله" استطاع الانتصار ليس على الصعيد العسكري فقط، بل على صعد مختلفة في المعركة الأخيرة، أبرزها على الصعيد المعنوي والنفسي، حيث استطاع الحزب رفع معنويات مقاتليه ومناصيره ليس في لبنان وحده بل تعدى ذلك الحدود اللبنانية ليصل إلى سوريا والعراق ودول أخرى.

    هذا عدا عن الحرب النفسية التي نجح الحزب باعتمادها ضد المسلحين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، من خلال رسائل مصورة وجهت فيها رسائل مباشرة إلى القيادة العسكرية الإسرائيلية ومن بينها رسالة شخصية إلى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

    على الصعيد الشرعي استطاع الحزب من خلال معركته الأخيرة تغيير صورته للكثيرين، ففي الداخل اللبناني استطاع استمالة الكثير من الشخصيات السياسية الذين أيدوا ووقفوا إلى جانب الحزب في المعركة ضد التكفيريين واعتبروه أنه يقوم بتحرير لبنان وحماية أراضيه وإبعاد الإرهاب عن اللبنانيين وبهذا كسب شرعية داخلية أكبر.

    مقاتلو حزب الله في جرود عرسال
    © Sputnik. Zahraa El-Amir
    مقاتلو حزب الله في جرود عرسال

    كما استطاع الحزب، على المستوى الدولي، تحريك ملفه في العديد من الدول الغربية التي صنفت الحزب على أنه منظمة إرهابية، فبعد الجولة الإعلامية التي أقامها للصحفيين الأجانب بعد انتصاره في المعركة، أنجز "حزب الله" عملية غسل دماغ للحكومات الغربية التي تنظر للحزب اليوم أنه ليس منظمة إرهابية بل منظمة تقاتل الإرهاب نفسه.

    وأخيرا، على الصعيد العسكري استطاع الحزب من خلال معركته بحسب الخبراء الإسرائليين من اكتساب خبرة قتالية مهمة خصوصا في ظروف جغرافية تعد صعبة ومستحيلة خصوصا بغياب المساندة الجوية، بالإضافة إلى قيامه بإرسال عناصر متخصصة مختلفة كان هدفها اختبار جهوزيتها العسكرية للعمليات.

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    الكلمات الدلالية:
    جبهة النصرة, حزب الله, حسين سمور, لبنان, إسرائيل, سوريا
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