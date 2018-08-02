تسجيل
00:11 03 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    المدونات
    الرئيس السوري بشار الأسد

    الجيش السوري يصل مشارف الجولان... الأسد ورسائل النار

    © Sputnik . Michael Klimentyev
    انسخ الرابط
    أحمد خضور
    أحمد خضور
    0 20

    وصلت طلائع الجيش السوري إلى مشارف هضبة الجولان، وانتشرت وحداته اليوم في المنطقة العازلة التي كانت تنتشر فيها قبل عام 2011، بعد حرب 7 سنوات شنها عشرات آلاف المسلحين على مواقع الجيش السوري، في الجنوب والشمال والشرق والغرب بهدف إضعاف وتفتيت الدولة السورية.

    حاولت الولايات المتحدة وإسرائيل منذ حوالي شهرين منع الجيش السوري من التقدم لاستعادة الجنوب السوري وحذرت واشنطن التي أقامت قاعدة عسكرية غير شرعية في منطقة التنف من إشعال معركة الجنوب خوفا من اقتراب الجيش السوري من هضبة الجولان.

    قوات الجيش السوري في محافظة درعا، على الحدود السورية الأردنية، سوريا، الأردن
    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    الجيش السوري يصل إلى حدود الجولان ويرفع العلم الوطني
     ولكن الجيش السوري لم يهتم بتهديدات واشنطن وتابع عمليته التي أسميتها في مقال سابق بـ"إعصار الجنوب"، معركة ظن بعض مؤيدي المعارضة وداعميها أنها ستكون صعبة على الجيش السوري بحكم وجود عشرات آلاف المقاتلين المنتسبين لفصائل وتنظيمات مختلفة منها تنظيم "داعش" في حوض اليرموك و"النصرة" في أرياف درعا والقنيطرة بالإضافة لبعض الفصائل الأخرى التي كانت تدعي أنها تتبع لما يسمى بـ"الجيش الحر"، إلا أن قوة التقدم لوحدات الجيش السوري والدعم الناري والجوي أطاح بسهولة بكل هيكلية الفصائل وأجبر واشنطن وإسرائيل على قبول الوضع الجديد وهو وصول الجيش السوري من جديد إلى مشارف هضبة الجولان حيث منطقة فض الاشتباك وتطهير كامل الجنوب من أي تواجد للفصائل المسحلة.

    سوريا أرسلت رسائل من نار هذا العام ابتداء من إسقاط المقاتلة "إف 16" الإسرائيلية فوق الجولان وقصف المواقع الإسرائيلية بالصواريخ في أيار والطائرات المسيرة التي أقضت مضاجع الباتريوت الإسرائيلي منذ أيام، وشنت حملة استعادة الجنوب السوري، والتي طالما قال بعض المحللين إنها لن تكون، بسبب حساسية ملف الجنوب بالنسبة لواشنطن، وبدأت تفرض معادلات جديدة للصراع الإقليمي، وهذا ما يفسر الزيارات المتكررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى موسكو التي تتحالف مع دمشق استراتيجيا وتكتيكيا، ولكن إسرائيل أصبحت على علم أن المعادلات الجديدة أصبحت مطبقة، وأن سوريا اليوم هي سوريا القوة.

    الرئيس السوري بشار الأسد يدرك حجم الجبهات التي ما زالت أمام الجيش السوري، وقد صرح بشكل واضح وليس تلميحا أنه سيفتح كل الجبهات، فهناك مناطق مازالت خارج سيطرة الدولة السورية وهي تشكل الأولوية بالنسبة للجيش السوري حيث اعتبر الأسد أن "المسلحين في مناطق سيطرتهم يشكلون جيشا متقدما لإسرائيل ويجب محاربتهم حتى استعادة كل شبر من الأراضي السورية والقضاء على الإرهاب"، وقال منذ يومين إن الوجهة المقبلة للجيش السوري ستكون إدلب.

    وأيضا هناك تحدي أمام القيادة السورية وهو الوجود الأجنبي الأمريكي والتركي وغيره من تواجد غير شرعي (بدون إذن الحكومة السورية)، وهنا أيضا جبهات سوف تكون في الأولويات في المرحلة المقبلة مباشرة، فأوراق الأسد لا تقل قوة عن القوة الأمريكية والتركية، وهذه الجبهة أيضا ستشهد تطورات فيما يتعلق بانسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية.

    بانتسير اس 1
    © Sputnik . Sergey Subbotin
    الجيش السوري ينشر منظومات "بانتسير-1" بالقرب من الجولان
    نعم ترغب واشنطن بإبقاء قواعدها العسكرية في سوريا (التنف والقامشلي ومنبج) وترغب تركيا في إبقاء قواتها في عفرين ونقاط المراقبة في إدلب، يرغبون بذلك، وأيضا المسلحون في إدلب يرغبون بالبقاء، ولكن وهنا أسميها بمعارك كسر العظم، لن تبقى القوات الأمريكية ولا التركية ولا مسلحو إدلب، وحتى القوات الكردية ستسلم مناطقها للجيش السوري، وهذا ليس فقط رأيي، بل هي تصريحات الأسد وكل القيادة السورية التي طالما كانت دائما موضع تنفيذ مطلق.

    بالنسبة لجبهة إسرائيل، فإن سوريا والدولة السورية هي في حالة مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، وأكثر من 25 عاما من الدعم السوري لـ"حزب الله" في لبنان الذي هزم إسرائيل في عام 2000 وأخرجها في ليلة ظلماء من الجنوب اللبناني وهزمها وأمطر مستوطناتها بمئات الصواريخ في عام 2006 وقصف بارجتها "ساعر"، هو أكبر دليل على أن المواجهة مفتوحة، والقصف الإسرائيلي للمواقع السورية خلال سنوات الحرب وكذلك الرد السوري وإسقاط المقاتلة الإسرائيلية وقصف المواقع الإسرائيلية بالصواريخ منذ أشهر هي كلها أحداث تؤكد المواجهة المفتوحة مع إسرائيل، وقد أسقطت إسرائيل مقاتلة سورية منذ أيام فوق الجنوب السوري، وهذا سيكون له رد وفقا لما قرأناه من تطورات للأحداث وأسلوب التعامل السوري ولكن عادة ما يكون رد دمشق في الوقت الأكثر تأثيرا وإيلاما.

    مواجهة دمشق مفتوحة مع تل أبيب، وبالطبع من الناحية التكتيكة يحدد الجيش السوري أولوياته، فمحافظة إدلب التي تصل بين اللاذقية وحلب وبين حماة وحلب، يجب استعادتها الآن، وتطهير غرب حلب وكذلك المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية المدعومة عسكريا من الولايات المتحدة في الشمال الشرقي وكذلك شرق الفرات، هذه تكون أولويات تكتيكية للجيش السوري، ولكن كل أرض سورية هي أولوية.    

    انظر أيضا:

    السفارة الإسرائيلية في موسكو: نشر الشرطة الروسية في الجولان تم بعد الاتفاق مع إسرائيل
    خبير: دوريات الأمم المتحدة في الجولان تقلل من فرص النزاع بين إيران وإسرائيل
    إسرائيل تحمل دمشق مسؤولية الأوضاع في جزء من هضبة الجولان السورية
    الجيش الإسرائيلي: طائرة عسكرية استهدفت مجموعة مسلحة في الجولان أمس
    بالفيديو... لحظة وصول القادة العسكريين السوريين إلى معبر الجولان في منطقة فض الاشتباك
    هذا ما عثر عليه الجيش السوري في أحد مقرات "الخوذ البيضاء" في سحم الجولان
    الجيش السوري يصل إلى حدود الجولان ويرفع العلم الوطني
    إسرائيل تمشط منطقة سقوط القذائف السورية وتكثف قواتها في الجولان
    الجيش الإسرائيلي يطلق صافرات الإنذار في هضبة الجولان
    سوريا: حقنا السيادي على الجولان لا يخضع للتفاوض وأرضنا المحتلة يجب أن تعود بكاملها
    إسرائيل تزيل الألغام في الجولان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الصراع السوري الإسرائيلي, الحرب في سوريا, الحكومة السورية, بشار الأسد, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    هل عودة 1.2 مليون لاجئ سوري إلى بيوتهم يعني أن الاستقرار سيعود إلى سوريا قريبا؟
    • نعم
      0% (0)
    • لا
      0% (0)
    • لا أدري
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك