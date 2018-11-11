تسجيل
16:48 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    بحث
    المدونات
    أنصار حزب الله في لبنان

    "حزب الله" خطوة الى الأمام وخطوتين إلى الوراء

    © REUTERS / AZIZ TAHER
    انسخ الرابط
    حسين سمور
    حسين سمور
    0 20

    رياح تهب من كل حدب وصوب منها ما يصيب "حزب الله" اللبناني الذي اعتاد على مجابهة الصعوبات المختلفة وعلى أن يبقى هادئا رغم كل الحملات العدائية التي يتعرض لها اليوم.

    مظاهرات في دمشق بعد ليلة من هجوم التحالف الثلاثي، سوريا 14 أبريل/ نيسان 2018
    © AP Photo / Hassan Ammar
    روسيا بين إسرائيل وسوريا وحلفائها
    رحلة الحزب الطويلة في السياسة اللبنانية تتطور مع التاريخ والأحداث والمتغيرات الدولية والعربية المحيطة به حيث بات رقما صعبا في المعادلات الدولية.

    لاشك أن مسار "حزب الله" الناجح من تاريخ إنشائه إلى اليوم هو مثبت بالأرقام والبراهين ولا خلاف على ذلك حتى من ألد الخصومه الذين يعترفون أن "حزب الله" أصبح أكبر من بلده لبنان، أي بحجم المنطقة التي نشأ فيها وبالتالي يعتبر البعض أنه بات عبئا يجب التخلص منه لنجاحته من جهة، عدا عن أولئك المتربصين الحالمين بدور لهم من خلال إزاحته.

    حزب الله… خطوة إلى الأمام

    بعد مرور سنوات عدة على الحرب في سوريا استطاع "حزب الله" تثبيت قدميه في المنطقة وبات معادلة أصعب في المنطقة، وباعتراف الخبراء والمحللين العسكريين الغربيين أن الحزب حقق مكاسب كثيرة من خلال تدخله في سوريا، أبرزها تعزيز ترسانته ومعداته العسكرية و توسيع نفوذه الإقليمي في المنطقة وتدريب وتحسين خبرة مقاتليه العسكرية.

    من حيث الترسانة العسكرية، تمكنت إيران من الإستفادة من الحرب الدائرة في سوريا وزادت من مخزون أسلحة الحزب بشكل كبير، والتي باتت تشمل اليوم صواريخ موجّهة دقيقة، وطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية قصيرة المدى وصواريخ مضادة للدبابات. من حيث الأعداد، يملك الحزب الآن ما يقارب الـ130 ألف صاروخ، مقارنة مع 15000 كان يملكها خلال حرب عام 2006.

    أما بالنسبة إلى الأفراد، فقد عمل الحزب على زيادة العناصر والمقاتلين بشكل كبير، موسعا ذلك من خلال التخفيف من المتطلبات الإيديولوجية والعمرية، ما أعطاه "جيشًا" يضم ألاف من المقاتلين.

    وأخيرا عن النفوذ الإقليمي تمكن الحزب من تعزيز نفوذه في المنطقة، حيث أصبح له وجود وتأثير في العراق واليمن وبالطبع في سوريا. هذا عدا بناءه علاقات مباشرة مع روسيا في السنوات الأخيرة على المستوى العملي والسياسي، بالإضافة إلى التنسيق العسكري بين الجيش الروسي والحزب في سوريا.

    حزب الله… خطوتين إلى الوراء

    بعد كل هذه النجاحات للحزب، يقف العالم اليوم كله وينظر ويفكر بكيفة ايقاف الحزب وتأثيره والتحجيم من قوته، أخرها العقوبات الأمريكية على المصارف والشخصيات اللبنانية المقربة من الحزب، والتي بالفعل يمكن القول أنها تلعب دورا لكنه ليس بالفعال على الحزب، حيث أفادت معلومات عدة عن قيام الحزب باتخاذ إجراءات وقائية وتقشفية، لتخفيف أكبر قدر ممكن من نفقاته.

    صور لشهداء حزب الله في بنت جبيل اللبنانية
    © AFP 2018 / Ramzi Haidar
    معركة "بنت جبيل" التاريخية: حزب الله لم يكن وحيدا
    وبحسب مصادر مقربة من الحزب يقسم حزب الله إجراءاته، إلى مجموعة تدابير. التدبير رقم واحد، قضى بتوفير مصادر مالية أخرى. والتدبير الثاني كان الإجراءات الإحترازية، المتعلّقة بالتقشف والمتعلقة بالنفقات الزائدة بالمؤسسات والمهمات، والتي جرى تخفيفها وحصرها بالأمور الضرورية. أما التدبير الثالث فيتعلق بزيادة التقشف المالي على الشخصيات المقربة وعلى بعض الحلفاء وهوامش الخدمات والتقديمات في البيئات الحاضنة، فيما التدبير الرابع فيتعلّق بوقف التعاقد مع أشخاص جدد، وتجميد عملية الإنضمام إلى صفوفه ومؤسساته مرحليا.

    إنها مرحلة صعبة، لا بد من المرور فيها. يجزم حزب الله، بأنه سيخرج منها بأقل الخسائر وأضعف الآثار، وهو يوقن أنها ستكون مؤقتة وإن كانت موجعة بالنسبة إليه، وفي نهاية المطاف هناك أمر واقع في المنطقة، لا يمكن لأحد أن يقفز فوقه. هذا عدا عن العقوبات المفروضة على إيران التي لها تأثير مباشر عليه.

    أما الخطوة الأخيرة، فهو التعنت الداخلي بتشكيل الحكومة من خلال فرض أمر واقع في ظروف صعبة للبنان وشعبه، مع التأكيد أن الحزب كان دائما حريص على لبنان ولتأكيد ذلك ليطلق العنان بالتألف ويضع الوزير "الملك" لأحد المذاهب جانبا فهو أكبر من ذلك.

    (المقالة تعبر عن رأي كاتبها)

     

    انظر أيضا:

    روسيا بين إسرائيل وسوريا وحلفائها
    أيلول 1982... بداية "جمول" المقاومة التي لن تتكرر
    معركة "بنت جبيل" التاريخية: حزب الله لم يكن وحيدا
    "حزب الله" في ذكرى "شيطنته" الكبرى
    الكلمات الدلالية:
    حزب الله, سوريا, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    ماذا تتوقع أن يحدث في حال انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ؟
    • زعزعة للأمن الاستراتيجي في العالم
      0% (0)
    • الدفع باتجاه سباق تسلح جديد
      0% (0)
    • مشاركة دول أخرى في سباق التسلح
      0% (0)
    • جميع ما سبق
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك