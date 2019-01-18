الاعب السوري عمر خريبين "المدرب السوري كان أفضل من الأجنبي مئة مرة!!

غصت الحناجر وامتلأت المقل لتأذن للدموع أن تنهمر من عيون أتعبتها ظلمات الحرب وقسوة الأيام فكانت الجماهير السورية تنتظر نصرا كرويا عله ينسيها ما خسرته في تلك الحرب.

فمع الدقيقة الأولى لانتهاء مباراة سوريا وأستراليا امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بعتاب قاس موجه للقائمين على الكرة السورية، فلاعبو المنتخب السوري ها هم قد أثبتوا كفاءة واضحة مع المدرب الجديد فجر إبراهيم! فما الذي حصل؟

"المستحيل ليس سوريا" بتلك العبارة الجميلة بدأ المعلق الرياضي "رؤوف خليف" تعليقه على هدف التعادل الثاني الذي سجله اللاعب السوري عمر خريبين في مرمى نظيره الأسترالي… فجميع الآمال كانت معلقة على الدقائق المتبقية من عمر المباراة علها تزف فرحة كروية لشباب وشيوخ وأطفال.

فالمنتخب السوري أثبت مع مدربه " فجر ابراهيم " (الذي عاد للتدريب مؤخراً) أنه قادر بجدارة على أن يصنع التغيير مؤكداً أن تسجيل الأهداف ليس بمستحيل أبدا خصوصا أمام واحد من أقوى الفرق في تلك المجموعة.

فجر إبراهيم هذا المدرب السوري استطاع تأكيد موضوع هام، هو أن المدرب الرياضي بشكل عام له الدور الأبرز في صناعة أي انتصار كروي، فلماذا لم يتم الاستعانة بهذا المدرب منذ البداية ؟

استنكار وعتاب طويل

معظم السوريون صبوا جام غضبهم ضمن صفحات التواصل الاجتماعي على مسؤولي الكرة السورية عتاب وعتاب وعتاب، بكلمات كانت للاسف لاذعة جدا.

فمنهم من اتهم مسؤولي الكرة السورية بخلق شرخ نفسي بين اللاعبين وذلك حين لم يكن هناك توزيع عادل للبطاقات المجانية التي منحها الاتحاد الاسيوي لإدارة كل فريق مشارك في البطولة حيث تم بحسب وصفهم إعطاء أحد لاعبي المنتخب السوري 25 بطاقة دعوة، فيما لم يحصل باقي الاعبين على أي بطاقة تمكنهم من دعوة أهاليهم وأقاربهم لتشجيعهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم.

هذا ورأى البعض الآخر أن هذا الموضوع لم يعد مفيدا للنقاش في هذه الأوقات، بل للعمل على تدارك الاخطاء فقط خصوصا بعد أن ودع المنتخب السوري البطولة في مرحلة باكرة جدا.

من جهة أخرى.. صرح لاعب المنتحب السوري عمر خريبين أن الأداء الجيد للاعبي المنتخب السوري كاد أن يكلل بفرحة الانتصار لولا الظلم التحكيمي الواضح الذي أثر سلباً على مجريات اللعب بأكملها.

© صور من المدونين Tarek Basmaje حلب... عندما تحول الزمن إلى تاريخ... عامان على الانتصار

وأضاف "خريبين" مستطرداً: "نحن دائما نستدرك الخطأ متأخرين فلا نصحوا إلا بعد أن نتلقى الضربة الموجعة ".

وأردف قائلا: لست بصدد الحديث عن المدربَين الاثنين إلا أن الواقع اليوم بات واضحا وهو أن الأداء في هذه المباراة أختلف (من الصفر إلى المئة) وأن المدرب فجر إبراهيم لطالما كان يفهمنا أكثر من المدرب الألماني "بيرند شتانغة".

من جهته عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين في سوريا، محمد عباس، أشار في تصريح صحفي خاص إلى أن إدارة المنتخب لم تكن موفقة أبدا في التخطيط وخاصة فيما يتعلق بالمدرب الألماني الذي لم يقدم شيئا فعليا للمنتخب بل على العكس تماما ساهم في هبوط المستوى فكانت النتيجة مخيبة للآمال.

وأضاف قائلا " أتمنى أن يتم تدارك الأخطاء المستقبلية بزمن باكر قبل أن يأتي الوقت الذي لا نستطيع فيه أن نتلافى الحاصل".

الجدير بالذكر أن صفحة الحكم المكسيكي تعرضت لهجوم الكتروني غير مسبوق من الجماهير السورية لكونه لم يحتسب ضربة جزاء كانت واضحة لصالح المنتخب السوري بعد لمسة يد من المدافع الأسترالي مارك مليغان.