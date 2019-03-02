تسجيل
11:52 02 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    المدونات
    قلعة حلب

    الكشف عن كنز تراثي شهير في حلب السورية (صور)

    © صور من المدونين tarek basmaje
    انسخ الرابط
    طارق بصمه جي
    طارق بصمه جي
    0 20

    تبدأ القصة قبل حوالي مائة عام، عندما حمل الشاب الأرمني "أبكر كناجيان" مواليد 1895م صندوقه الخشبي هاربا من المذابح التي كادت تصل إلى مدينته "أورفه" في عام 1915م.

    "أبكر" هذا الشاب الهارب كان همه الوحيد أن ينقذ زوجته وأطفاله إضافة إلى صندوقه الخشبي وما يحوي بداخله!! من بطش القوات العثمانية آنذاك مع أن قسما كبيرا من الأرمن الهاربين من مدينة " أورفه" كانوا يحملون مصاغهم الذهبي فقط كي يستعينون بثمنه على تكاليف المعيشة لاحقاً بعد أن فقدوا كل ما يملكون!!

    حمل "أبكر" صندوقه الخشبي (كنزه الأثمن) وقصد مدينة حلب السورية التي كانت الملجأ الوحيد لسكان "أورفه"، فحلب تلك المدينة الأقدم عبر التاريخ احتضنت معظم الهاربين من تلك المذبحة الموثقة تاريخيا بين العامين 1914 و1923.

    جانب من دمى ( كاراكوز وعيواظ ) المكتشفة في حلب
    © صور من المدونين Tarek Basmaje
    جانب من دمى ( كاراكوز وعيواظ ) المكتشفة في حلب

    حفظت أسرة "أبكر" على الصندوق مغلقا في مكان أمين وتوارثته أبا عن جد. وعندما توفي أبكر حوالي العام 1940 كان الصندوق أمانة في عنق إبنه "أرتين"، فأنجب أرتين أكبر أبنائه المسمى "بيدروس" حيث انتقلت لاحقا تلك الأمانة له، فـ"بيدروس" هو بكل بساطة أبو أرتين صاحب مطعم وفندق "أبو أرتين" في جبل أريحا في ريف إدلب، هذا المطعم الذي اشتهر عالميا بتقديمه وجبه "اللحمة بكرز" الفريدة من نوعها.

    وبعد وفاة "بيدروس أبو أرتين" حمل إبنه الأكبر أرتين أمانة الحفاظ على صندوق جده الأقدم "أبكر".

    مع بدايات الحرب على سورية عام 2011 طال الدمار هذا المطعم والفندق الشهير، مما أضطر معظم أفراد العائلة إلى السفر خارج البلاد ليبقى مصير الصندوق الخشبي التراثي مجهول المكان بين مدينتي إدلب وحلب.

    أما اليوم وبعد أن طرحت "الأمانة السورية للتنمية" مشروع اعتبر فيه (كراكوز و عيواظ) جزء من التراث السوري الإنساني تم إدراجه على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

    و بعد هذا الإدراج عادت "سونا تاتويان" الحفيدة الصغرى لتلك العائلة بعد اغتراب طويل لتبحث عن صندوق جدها المفقود مع "الأمانة السورية للتنمية" التي قدمت لها كل التسهيلات إيمانا منها أن الوقت قد حان فعلا للبحث والتحري عن موجودات هذا الصندوق الخشبي وإظهار ما تبقى منه للعالم خصوصا بعد أن حرر الجيش العربي السوري وحلفائه معظم أرجاء مدينة حلب من رجس الإرهاب ودنسه.

    جد "سونا" الأكبر، "أبكر كناجيان" كان من أهم صانعي دمى مسرح (كراكوز وعيواظ) في المنطقة، هذه الدمى التي كانت (تصنع من جلد الجمل الذي يعالج حتى يصل لمرحلة شفافية الضوء ثم يقص على شكل نساء ورجال وحيوانات مختلفة و يلون بعدها بألوان طبيعية يدويا).

    كما أن تلك الدمى تتميز بوجود مفاصل لها، تجعلها تتحرك بسهولة بعد تعليقها بعصي خشبية لتقدم عروضا مسرحية شعبية، كانت في حينها البديل الوحيد عن التلفزيون والسينما اللذان لم يكونا قد اخترعا بعد!

    ولعل أكثر ما يضفي على الموضوع تميزا أن تلك الدمى لا يوجد في العالم مماثل لها إلا مجموعات ضئيلة وقليلة جدا.

    وعن زيارة سونا إلى حلب تحدث لنا الباحث التاريخي المحامي علاء السيد عن تلك الزيارة قائلا " زارت سونا أزقة مدينتها القديمة، وأشعلت شمعة في مقام "مارجرجس الخضر" قرب منطقة باب النصر الأثرية  داعية الله مساعدتها للعثور على صندوق جدها الخشبي.

    وأخيرا تكللت عملية بحثها بالنجاح عندما تم العثور على هذا الصندوق الخشبي الفريد داخل منزلهم المهجور بحلب حيث كان يحوي ما يزيد على مئة وخمسين دمية سليمة تماما لا تقدر قيمتها بثمن.

    كانت الدموع تسيل من مقلتيها وهي تخرج دمى جدها من الصندوق لترى الضوء مجددا حيث شعرت أن جدها الأكبر قد عاد للحياة مجددا".

    جانب من دمى ( كاراكوز وعيواظ ) المكتشفة في حلب
    © صور من المدونين Tarek Basmaje
    جانب من دمى ( كاراكوز وعيواظ ) المكتشفة في حلب

    وأضاف الباحث "السيد" مستطردا" سألت سونا التي تحمل عدة جنسيات عالمية (الأرمنية والأمريكية) وتقيم في الولايات المتحدة مؤخرا هل تعتبرين أن تراث "كراكوز وعيواظ" الذي حفظه جدك "أبكر" أرمنيا؟

    فأجابت بكل بساطة سأختصر الإجابة على سؤالك بتلك العبارة فقط "نحن سوريون ، لذا إن أول ما سأفعله الآن هو تقديم طلب رسمي لاستلام هويتي الشخصية السورية".

    الحفيدة سونا تاتويان و الباحث علاء السيد
    © صور من المدونين Tarek Bamaje
    الحفيدة سونا تاتويان و الباحث علاء السيد

    الجدير بالذكر أن الباحث "السيد" يمتلك أرشيفا وطنيا مميزا يحوي العديد من التفاصيل التاريخية والتراثية منها  إنثا عشر تسجيلا "لكراكوز وعيواظ" باللهجة السورية الحلبية  نشر منها مقطعان فقط وهو حاليا بصدد نشر المزيد منها إضافة إلى مواضيع أخرى توكد عظمة الحضارة السورية الموغلة في جذور التاريخ والمتأصلة في رزنامة التمدن.

     

    انظر أيضا:

    سلاطين الطرب في حلب... يطربون الآذان والأرواح على مسرح نقابة الفنانين
    في حلب... صبايا ينشئن مقهى "الحرملك" ويحظرن على الشباب دخوله (صور وفيديو)
    احتفالات حلب تعيد إلى الذاكرة مشاعر لا تنسى في عيد الميلاد
    حلب... عندما تحول الزمن إلى تاريخ... عامان على الانتصار
    الكلمات الدلالية:
    حلب, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    ما رأيك في تعيين الأميرة السعودية ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة لدى الولايات المتحدة؟
    • يفتح الباب أمام المرأة السعودية لتولي مناصب قيادية
      0% (0)
    • يساعد على تحسن العلاقات بين البلدين
      0% (0)
    • يشجع النساء في المملكة على الخروج إلى النطاق العالمي
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك