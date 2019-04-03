أشار عمار سعدو، المدير الإداري لهيئة مشفى ابن خلدون في تصريح صحفي إلى أهمية تلك الدورات كونها تسهم في رفع المستوى الثقافي والمعرفي لدى أبناء المدينة خصوصا أن الحرب الإرهابية أدت إلى تراجع معدل التقدم العلمي بشكل عام لافت إلى أن الهيئة تسعى دائما لإقامة مثل تلك الدورات المجانية حيث أُقيم في وقت سابق دورة في اللغة الروسية وحاليا يتم العمل على إقامة دورات لاحقة في مجال التنمية البشرية ودراسة نبرة الصوت ولغة الجسد.

في ذات السياق أكد المدرب محمد علبي أن دورة Google Drive تهدف اليوم إلى تعريف المشاركين بمزايا تلك المنصة الإلكترونية وأهمية وجودها ضمن الهاتف الجوال أو الكومبيوتر الشخصي وذلك لكونها تتيح للمستخدم الحصول على مساحة تخزينية تصل إلى 15 جيغا بايت مجانا مما يسمح للصحفي أو الطالب الوصول إلى بياناته الهامة من أي مكان حول العالم دون الحاجة لاصطحاب قرص تخزين خارجي أو فلاشة Usb الأمر ذاته الذي يعزز أيضا ديمومة البيانات الشخصية والحفاظ عليها من التلف سواء من ولوج فيروس "الفدية" أو حتى من احتمال تعرض "الهارد ديسك" للسقوط المفاجئ.

© صور من المدونين Tarek Basmaje فرع اتحاد الصحفيين ينظم دورات مجانية في حلب

مضيفا أن خدمات منصة Google Drive لا تقتصر على الناحية التخزينية فحسب إنما تتعدى ذلك لتتيح للمستخدم إنشاء وتصميم موقع الكتروني خاص دون الحاجة للحجز استضافة مدفوعة أو تجديد اشتراك سنوي.كما أنها تتيح للمستخدمين إنشاء جداول استبيان و رسم تصاميم خاصة إضافة إلى العديد من الخدمات التقنية الأخرى..

من جهته وأثناء الافتتاح أكد "عبد الكريم عبيد" رئيس فرع حلب لاتحاد الصحفيين على ضرورة إقامة مثل هذه الدورات وورشات العمل التثقيفية التي تسهم في رفع المستوى المعرفي والثقافي لدى مَن يرغب من الصحفيين.. كونها تزيد من الخبرات الضرورية والمعارف الواسعة التي يجب أن يتمتع بها كل صحفي.