تسجيل
17:10 03 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    المدونات
    فرع اتحاد الصحفيين ينظم دورات مجانية في حلب

    فرع اتحاد الصحفيين ينظم دورات مجانية في حلب

    © صور من المدونين Tarek Basmaje
    انسخ الرابط
    طارق بصمه جي
    طارق بصمه جي
    0 10

    أقامت الهيئة العامة لمشفى ابن خلدون بالتعاون مع فرع حلب لاتحاد الصحفيين بتاريخ 31 آذار/ مارس الفائت، دورة تدريبية ضمت أكثر من 50 مشاركا من أبناء المدينة فيما تركزت الدورة على التعريف بخصائص ومزايا منصة Google drive العالمية.

    أشار عمار سعدو، المدير الإداري لهيئة مشفى ابن خلدون في تصريح صحفي إلى أهمية تلك الدورات كونها تسهم في رفع المستوى الثقافي والمعرفي لدى أبناء المدينة خصوصا أن الحرب الإرهابية أدت إلى تراجع معدل التقدم العلمي بشكل عام لافت إلى أن الهيئة تسعى دائما لإقامة مثل تلك الدورات المجانية حيث أُقيم في وقت سابق دورة في اللغة الروسية وحاليا يتم العمل على إقامة دورات لاحقة في مجال التنمية البشرية ودراسة نبرة الصوت ولغة الجسد.

    في ذات السياق أكد المدرب محمد علبي أن دورة Google Drive تهدف اليوم إلى تعريف المشاركين بمزايا تلك المنصة الإلكترونية وأهمية وجودها ضمن الهاتف الجوال أو الكومبيوتر الشخصي وذلك لكونها تتيح للمستخدم الحصول على مساحة تخزينية تصل إلى 15 جيغا بايت مجانا مما يسمح للصحفي أو الطالب الوصول إلى بياناته الهامة من أي مكان حول العالم دون الحاجة لاصطحاب قرص تخزين خارجي أو فلاشة Usb الأمر ذاته الذي يعزز أيضا ديمومة البيانات الشخصية والحفاظ عليها من التلف سواء من ولوج فيروس "الفدية" أو حتى من احتمال تعرض "الهارد ديسك" للسقوط المفاجئ.

    فرع اتحاد الصحفيين ينظم دورات مجانية في حلب
    © صور من المدونين Tarek Basmaje
    فرع اتحاد الصحفيين ينظم دورات مجانية في حلب

    مضيفا أن خدمات منصة Google Drive لا تقتصر على الناحية التخزينية فحسب إنما تتعدى ذلك لتتيح للمستخدم إنشاء وتصميم موقع الكتروني خاص دون الحاجة للحجز استضافة مدفوعة أو تجديد اشتراك سنوي.كما أنها تتيح للمستخدمين إنشاء جداول استبيان و رسم تصاميم خاصة إضافة إلى العديد من الخدمات التقنية الأخرى..

    من جهته وأثناء الافتتاح أكد "عبد الكريم عبيد" رئيس فرع حلب لاتحاد الصحفيين على ضرورة إقامة مثل هذه الدورات وورشات العمل التثقيفية التي تسهم في رفع المستوى المعرفي والثقافي لدى مَن يرغب من الصحفيين.. كونها تزيد من الخبرات الضرورية والمعارف الواسعة التي يجب أن يتمتع بها كل صحفي.

     

    انظر أيضا:

    صحفيو حلب... يؤكدون ضرورة الحفاظ على اللغة العربية
    الكلمات الدلالية:
    حلب, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    ما تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل؟
    • مواجهة عسكرية بين سوريا وإسرائيل
      0% (0)
    • لا تأثير له على أرض الواقع
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك