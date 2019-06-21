تسجيل
12:06 21 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    المدونات
    من مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد

    خوان ماتا ومشروع هدف مشترك

    © REUTERS / LEE SMITH
    انسخ الرابط
    أوس أبوعطا
    أوس أبوعطا
    0 0 0

    واجه الإسباني خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد، استجابة سلبية من لاعبي الدوري الإنجليزي على مبادرته، التي أطلقها خلال الفترة الماضية.

    وكان ماتا قد أطلق مبادرة منذ العام2017، بين لاعبي كرة القدم على مستوى العالم، للتبرع بنسبة 1% من الرواتب لصالح الأعمال الخيرية في جمعية "كومون جول".

    دي ليخت
    © AFP 2019 / Adrian DENNIS
    4 مليون يورو تحدد وجهة دي ليخت القادمة
    وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ماتا لم يتلق أي استجابة من لاعبي مانشستر يونايتد أو الدوري الإنجليزي في هذا الأمر، ولم يعلن أحد تبرعه بجزء بسيط من راتبه، رغم أن لاعبي البريميرليج الأعلى حصدًا للرواتب في الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى.

    وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الوحيد الذي تبرع لماتا وسبق له اللعب في الدوري الإنجليزي هو سيرج جنابري لاعب أرسنال السابق، وهوفنهايم الألماني الحالي، علمًا بأنه معار من بايرن ميونيخ.

    أما اليوم، جورجيو كيلليني (يوفنتوس) وماتس هوميلز (بايرن ميونخ) وكاسبر شمايكل (ليستر سيتي) وشينجي كاجاوا (دورتموند) و برونو سالتور لاعب برايتون آند هو ألبيون، وألفي ماوسون (سوانزي سيتي)، وتشارلي دانييلز (بورنموث)، و نادي نوردشيلاند، بطل الدوري الدنماركي في عام 2012، وخوان ماتا نفسه. جميعهم انضموا لمشروع "كومون جول" (Common goal) التضامني، الذي يدعو عبره الإسباني خوان ماتا نجم مانشستر يونايتد أبرز الفاعلين في عالم الساحرة المستديرة للتبرع بـ1% من أجورهم لأهداف خيرية. وقد أطلقها في 2017، وجمع 1.4 مليون دولار حتى الآن. واصبح عدد المنضمين لمبادرته 100.

    آخرهما نجمتي أستراليا أفيفي لويك وأليكس تشيدياك. وكان ماتا سعيدا بانضمام اللاعبتين الأستراليتين، وهو ما يعني أن عدد الرجال والسيدات أصبح متساويا.

    وبجانب لويك وتشيدياك انضمت مجموعة من لاعبات منتخب كندا، بالإضافة إلى لاعبتي منتخب أمريكا ميجان رابينو وأليكس مورجان.

    وقالت لويك: "نشعر بالامتنان بأننا لاعبات كرة القدم ونستمتع بأفضلية الحصول على دخل جيد، أعتقد أن أي شخص يمكنه التبرع بنسبة 1% لأن هناك الكثير من الأشخاص في حاجة أكبر من أنفسنا".

    أما نجم بايرن ميونيخ الألماني ماتس هوميلز، العائد حديثا لصفوف ناديه السّابق بروسيا دورتموند فقد أدلى بتصريح نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "هذه فرصة لكرة القدم لتطور عالمنا، وأحاول أن أكون جزءًا من هذا الأمر، أشعر بأنها مبادرة جيدة لأجل الاستثمار في اللعبة لتحقيق مكاسب أعمق وبقيمة أعلى".

    وتابع: "بنسبة 1% فقط من رواتبنا، يمكن أن نبني جسرًا بين كرة القدم وخدمة المجتمع في العالم أجمع".

    كما انضم لاعب مانشستر يونايتد السابق، إريك كانتونا لمبادرة "الهدف المشترك" التضامنية، التي أطلقها الإسباني خوان ماتا التي تشجع التبرع بـ1% من الأجر لقضايا خيرية.

    وسيقوم كانتونا (52 عاما) بدور موجه في المشروع لإلهام مزيد من اللاعبين والأشخاص المرتبطين بكرة القدم للانضمام للمبادرة. وفي العام الفائت قررت رابطة الصحافة الرياضية، في إقليم أستورياس الإسباني، منح خوان ماتا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، جائزة القيم الإنسانية.

    يذكر أن خوان ماتا ولد في 28 أبريل 1988، هو لاعب كرة قدم محترف يلعب في مركز الوسط المهاجم مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ عام 2014. بعد أن لعب لصالح نادي تشيلسي الانكليزي و فالنسيا الإسباني وريال مدريد كاستيا.

    (المقال يعبر عن رأي صاحبه فقط)

    الكلمات الدلالية:
    مانشستر يونايتد, إسبانيا, إنجلترا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    هل تتوقع نشوب حرب بين إيران والولايات المتحدة؟
    • نعم
      0% (0)
    • لا
      0% (0)
    • لا أعلم
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك