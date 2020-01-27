تسجيل
18:44 GMT27 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    المدونات
    تجارة بضائع استيراد وتصدير

    سوريا والعراق بمثابة السوق الأكبر لمنتجات الصين..فهل يؤثر كورونا على التبادل التجاري الصيني العربي؟

    © Sputnik . Rami Soliman
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104420/11/1044201177.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/blogs/202001271044201472-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%9F/

    في ظل العولمة الاقتصادية التي غيرت جميع الهياكل المالية للبلدان، برزت الصين في العقود الأخيرة كقوّة اقتصاديّة تمثّل نقطة ارتكاز مالي لاقتصادها الثابت، إن كان محلياً، أو كقوة قطبية واجهت الأنظمة الرأسمالية والعقوبات التي فرضت عليها وقارع اليوان في كثير من الأحيان الدولار .

    وبعد الحروب التي لحقت في بعض الدول في الآونة الأخيرة، وماخلفته من كوارث اقتصادية أدت لانحدار المخطط البياني في عملات هذه البلدان إلى أدنى المستويات، وخصوصاً سوريا واليمن والعراق ولبنان، برزت الصين كمساعد أول من خلال فتح طريق التجارة متحدية في ذلك كل العقوبات التي فرضتها أمريكا.

    فهي قدمت المساعدات الإنسانية لسوريا والعراق من خلال إرسال المواد الغذائية اللازمة لسد حاجات الشعب، وأيضاً عمقت سبل التبادل التجاري مع العرب.

    وارتفعت تدريجياً معدلات التجارة بين الصين والدول العربية خلال العقد الماضي، لتصل إلى 1190  مليار دولار في العام2012، حيث تتّجه فيه الصين إلى تكريس نفسها كدولة قطبيّة عظمى.

    البورصة الأمريكية
    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
    خطر فيروس الصين يلتهم الأسهم الأوروبية
    فبالنسبة لسوريا ولكي أكون دقيقاً في اقتباس معلوماتي، قمت بالإتصال مع الخبير والباحث الإقتصادي والأستاذ المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين الدكتور سنان علي ديب الذي قال لي: "كانت العلاقات التجارية مع الصين قبل الأزمة قوية حتى أنها قاربت 2,25 مليار دولار، ولكنها تراجعت خلال أيام الحرب لأسباب متعددة منها عدم الأمان بسبب الحرب من جهة، وترشيد الإستيراد من جهة أخرى، ولكن رغم كل ذلك فقد بقيت الأفضلية للبضائع الصينية بالنسبة للتجار والمواطنين بسبب رخصها بما يتناسب مع القدرة الشرائية".

    وأضاف الدكتور سنان "قبل إعادة تعمير بعض الحرف والصناعات ولفترات طويلة كان الإستيراد ضرورة حتمية، ولكن لفترة قريبة أصبحت الأفضلية للصناعات المحلية، كالأحذية و البلاستيك والألبسة، و حسب رأيي فإن العوارض الأكبر لمرض كورونا والذي يصيب جهاز التنفس اصبحت أغلبها نفسية، وبذلك ستنعكس على ثقة الدول ومستهلكيها بالبضائع الصينية".

    وأشار إلى أن هذا غير صحيح لأن الخطر لا يأتي إلا من تنقل البشر المصابين بين بعضهم، رغم تحليل سبب المرض أنه بدأ من الحيوانات".

    ونوه إلى بعض الأقاويل التي تقول بأن منشأ الفيروس أمريكي بسبب الحرب الإقتصادية الإمريكية الصينية والتي بدات بزيادة الرسوم والتهديد بالعقوبات".

    وقد أُقيمت منذ مدة قصيرة الدورة الثالثة لقمة الأعمال الصينية العربية في مدينة يينشوان الصينية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الدول العربية والصين، وذلك بسبب زيادة حجم عقود المقاولات الصينية في الدول العربية بنسبة تسعة في المئة، لتصل إلى 35.6 مليار دولار، هذا بخلاف الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول العربية، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.

    وبالتالي عززت الصين وجودها الاقتصادي في العالم العربي بشكل كبير.

    وأكد ذلك الدكتور سنان بقوله "قدرت التجارة البينية بين العرب والصين بـ 224.3 مليار دولار عام 2018، ومن المؤكد أن أخذ موضوع المرض والتهويل له بهذا الحجم هو سلاح لمواجهة الصين"، مشدداً على إن "الرد يجب أن يكون من خلال نفس الشيئ".

    ميناء اللاذقية السوري
    © Sputnik . Mikhail Voskresensky
    بالفيديو… سوريا تستلم 1152 طنا من الأرز و3 أجهزة كشف منحة من الصين
    وأضاف "بذلك تواجه الصين التضليل الإعلامي بشفافية حول المرض وآثاره واسلوب انتقاله و حجم الإصابات و يجب في صدد ذلك وجود تعاون إعلامي مع الدول الصديقة لتطمينهم ولعدم الانجرار وفق المخطط المرسوم".

    حتى العراق كان له النصيب الأكبر من الشراكة الصينية، حيث سعت بكين إلى زيادة التقارب مع بغداد من خلال الدخول في شراكات تجارية ضخمة معها، فالعراق يمثل سوقًا ضخمة للبضائع والصناعات الصينية.

    ليس فقط ذلك، بل وفي نفس السياق، تقوم الصين بتقديم الدعم للعراق في العديد من المجالات، ومنها التعليم، حيث تعهدت الصين بتقديم دورات تدريبية للمعلمين، وإرسال المساعدات الكبيرة في محاولة للضغط على واشنطن لرفع التصعيد على بغداد.

    وبعد العراق وسوريا يأتي اليمن ولبنان والعديد من الدول العربية التي كانت بمثابة السوق الأكبر الذي وسعت الصين بواسطته تجارتها من خلال طرح منتجاتها، وحافظت من خلاله على قوامها الإقتصادي كقوى مالية عظمة واجهت الحصار الأمريكي.

    السياح تحت أمطار بكين الغزيرة، الصين 20 يوليو/ تموز 2016
    © REUTERS / Thomas Peter
    الصين تقدم لسوريا والأردن واليمن أكثر من 90 مليون دولار كمساعدات إنسانية
    إلى أن بدأ وباء كورونا بالانتشار، والخوف الكبير الذي انتشر في العالم من مجرد السماع بكلمة "الصين"، وبعد أيام قليلة انخفض اليوان مقابل الدولار، وصدر في أحد المواقع الأمريكية أن هذا الفيروس سوف يطيح بالإقتصاد الصيني، وخصوصا مع امتناع آلاف الناس من السفر إلى الصين، وأيضا كما قرأت من تقارير اقتصادية كثيرة أن التجار قرروا الإستعاضة عن المنتجات الصينية بمنتجات أخرى حتى لو كان على حساب المربح (على اعتبار أن هناك فروق كبيرة بينها وبين المنتجات الأخرى من ناحية السعر وحتى الجودة).

    حتى أنه ومن خلال الإطلاع على معدل طلبات موقع علي بابا الصيني، للتسوق عبر الإنترنت، نجد أنه منذ الإعلان عن الحالة الأولى فقد انخفض الطلب لأكثر من 80%، وهي نسبة كبيرة جداً ومع قادم الأيام ستكون هناك كارثة اقتصادية للصين إذا اعتبرنا موقع علي بابا مجرد مثال ليس أكثر.

    ومن وجهة نظر شخصية أعتقد أنه من الخطأ أن يحدث هكذا، أولاً إن هذا الفيروس هو فيروس تاجي لاينتقل عبر الملابس أو القطع الإلكترونية، ويموت أثناء الطهي بدرجات حرارة مرتفعة، مثل كل الفيروسات التي من نفس مواصفاته، وهذا ما أكده عبر مواقع التواصل الدكتور فهد الحضيري، المتخصص في الخلايا السرطانية، وأوضح أن تعميم فكرة انتقال الفيروس من خلال البضائع القادمة من الصين "وسوسة ومعلوماتها خاطئة".

    كما يجب أن يكون هناك حملة توعية على درجة عالية من الحرفية، حيث أفادت رويترز في هذا الصدد أن "مقياس الخوف" لدى المستثمرين الأوروبيين، وصل لأعلى مستوياته منذ الثالث من ديسمبر كانون الأول، مما أدى إلى تراجع الأسهم الأوروبية 2% اليوم الاثنين وهو معدل كبير نسبيا.

    ويعتبر للعامل النفسي دور كبير إما بإنخفاض الإقتصاد الصيني أو إثبات أن الناس على خطأ من خلال التركيز على طرق ردع الخوف لديهم، وبالتالي المحافظة على أكبر شريك للعرب اقتصادياً.

    (المقال يعبر عن رأي كاتبه)

    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الوطن العربي, العراق, سوريا, الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين، ماذا تتوقع؟
    • التوصل لحل عاجل والسيطرة على الفيروس قبل انتشاره خارج الصين
      0% (0)
    • انتشار الفيروس على نطاق عالمي قبل السيطرة عليه
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك