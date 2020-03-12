الشخصية الإيجابية وتأثيرها في المجتمع

ما هي الشخصية الإيجابية وكيف يمكن لها أن تحدث التأثير الإيجابي في المجتمع؟ الشخصية الإيجابية هي تلك الشخصية التي تنظر إلى مضامين الأمور وما يحيط بها بنظرة إيجابية لاعتقادها أن للأشياء التي حولها وما تستجد من أحداث إنما تحمل في جانبها إيجابيات، ونحن يجب أن نستخرج هذه الإيجابيات من مضامينها.

ما مدى تأثير الشخصية الإيجابية في حياتنا؟

نحن بحاجة الآن لمثل هذه الشخصية في حياتنا ومجتمعاتنا أكثر من أي وقت مضى، فتراكمات الحياة وما تحمله من تسارع في الأحداث السلبية والأحداث المؤسفة جعلت منا أشخاصا محبطين ومتذمرين وتسود الأكثرية منا أفكارا سوداوية؛ فنحن الآن أصبحنا في حاجة ماسة لشخصية إيجابية في المجتمع حتى تتمكن من شحذ الهمم وتوجه الناس إلى منظور الأمل والبناء في خضم ما يترتب من تسارع الأخبار السيئة.

إن تأثير هذه الشخصية على المجتمع له أبعاده ونتائجه. بحيث تكون هذه الشخصية عاملا جيدا لنهضة الأمم والبناء وإيجاد مساحة في المجتمع لتخطي الأحداث المؤلمة، والأخذ بيد الناس من مستنقع الاستسلام لأفكار القنوط والعزلة لرحاب التفكير الإيجابي ونفض غبار اليأس.

ما هي سمات الشخصية الإيجابية؟

إن الشخصية الإيجابية تتمتع بسمات الشخصية المثقفة والواعية، وأن تكون شخصية تتمتع بالفكر المستنير واللين والمطلع للأحداث التي تحدث، وأن تكون شخصية لها أسلوبها ونهجها من الرقي والذوق في التعامل حتى تتمكن من جذب عقول وفكر الآخر وسبر أغوار التفكير لدى الآخر، وأن تكون شخصية متفهمة لما يعتقده الناس وما يؤرق كاهلهم، وأن تكون متفهمه أيضا للأسباب التي تركت الناس بهذه السلبية وغياب الإيجابية عنها.

كيف تسخر الشخصية الإيجابية طاقتها وما هي الأساليب والطرق للتواصل مع الآخر؟

إن عالمنا الآن أصبح قرية صغيرة بفعل الثورة التكنولوجية وعالم الإنترنت، بحيث أصبح الآن الوصول السهل للجميع في نقل أفكاره وما يريد أن يبثه في المجتمع، والشخصية الإيجابية أصبحت لها الآن وسيلة سهلة ومتاحة حتى تتمكن من بث فكرها الإيجابي في عقول الناس وخصوصاً من فئة الشباب فهي القاعدة الأكثر من حيث استخدامها للإنترنت وأيضا هي الفئه المعنية بهذا الأمر. فالشباب الآن مؤثر ويتأثر أكثر من غيره لما يستجد من حوله من أحداث وهو بحاجة أكثر لبث الإيجابية في نفسه حتى يتمكن من المسير قدما نحن البناء والنهوض بمجتمعه.

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