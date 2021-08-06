تسجيل
15:01 GMT06 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المدونات
    اللاعبة السورية، هند ظاظا، في ختام مشاركتها بأولمبياد طوكيو 2020

    عندما تبكي سوريا يتناثر الألم نورا

    © AFP 2021 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    أولمبياد طوكيو 2020 (105)
    0 41
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1049782747_0:239:3071:1967_1200x675_80_0_0_7146047e47b1e22a81058ec9688b1289.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/blogs/202108061049782902-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7/

    الدول كشخصيات اعتبارية، تشبه في كثير من الأحيان الإنسان في طبيعتها، وعلى الرغم من أن كلمة "شخصية اعتبارية"، كمصطلح قانوني وحقوقي، لا تندرج تحتها المشاعر أو الأحاسيس، لكن الدولة كتجمع كبير من الناس (الشعب)، يمكن أن تتخطى هذه الفكرة أحيانا، فتصبح الدولة كإناء يحتوي هذا الشعب أو ذاك، قد يكسبها بعض الميزات الفريدة التي تميزها عن شعوب أخرى.

    المحن التي تمر بها الدول تشبه المحن التي يمر بها الأشخاص، قد تتعرض لهجوم خارجي، كالاعتداء على شخص من قبل آخر، وقد تتعرض لمشكلة داخلية عنيفة، كمشاكلنا الداخلية الكثيرة التي نعاني منها والتي تصل إلى حد الانفصام عند تطورها، وقد تتعرض الدول أيضا لأزمات اقتصادية حادة جدا، وهو أمر عانينا أو نعاني أو سنعاني منه جميعا، وهو أمر طبيعي.

    الأزمات لها وجهان مختلفان تماما، قبيح وجميل، كوردة حمراء برائحة زكية مع شوك سام، الأزمة أحيانا تكون قاتلة، لكن الأزمة التي لا تقتل أصحابها، ربما تكون درسا مهما للمستقبل لنتعلم منه.

    ويبدو أيضا، أن الدول (بشعوبها)، تتعاطف مع بعضها البعض، وهو ما شهدناه عند بكاء اللاعبة السورية، هند ظاظا، حيث شهد العالم طفلة صغيرة خبأت خلف مضربها الصغير عبئا ثقيلا وكبيرا كالوزن الذي حمله معن أسعد، في بطولة رفع الأثقال.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Hend Zaza (@hend.zaza)

    التعاطف الذي شهدناه مع أبطال سوريا حول العالم، كان لأن تلك الشعوب تعلم بأن هؤلاء لم يكونوا حاملين فقط رسالة رياضية، بل رسالة إنسانية أخرى مليئة بالأمل والإرادة لبلاد مازالت الصعاب تعصف بها، فخرج من رحم أزمتها أبطال بعكس التوقعات.

    عندما بكت ظاظا كان العالم ينظر إلى سوريا تبكي، تبكي ألم المحنة والحرب وأحلام مئات آلاف الشبان الذين خسروا طموحاتهم بسبب الأزمة، وعندما سقط الفارس أحمد حمشو كان العالم ينظر إلى كبوة جواد لفارس محارب خرج لتوه من معركة قاسية، وعندما رفع معن أسعد الأوزان عاليا، صعدت معه أعين الجميع إلى الأعلى.. إلى الأمل والإرادة التي يحملها السوريون في قلوبهم ووجدانهم لبناء بلدهم.

    الأزمات رغم صعباها الكثيرة قد تأتي بنجاح هنا ومحاولة هناك، قد تحول بعض مشاكها إلى استثمار، قد تخلق حافزا كبيرا لدى البعض، كالحافز الذي خلقته فرقة "سفر" بتحويل أزمة الكهرباء إلى نجاح بأغنية "يا ويل ويلي" من "تجربتها الثانية" التي لن تكون الأخيرة، لأنها ستخلق تجارب جديدة لدى جيل الشباب السوري، وعلى الرغم من أنه "شاب الشعر يابنية"، كما تقول الأغنية، لكن "نجوم الليل ستضيئ الدرب".

    هؤلاء ليسوا إلا مثالا لحال سوريا أيضا، فالصدمة أو الأزمة أو الحرب سمها ما شئت، قد تولد نجاحا وقد تفتح أبوابا، قد تغير طريقة تفكيرنا اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، كأشخاص وكدول وكمؤسسات، قد ترفع غبار الحرب والألم، قد تحولها إلى ذكرى وتجربة ودرس قاس لنا جميعا، لكنه مفيد أيضا، فقط كل ما نحتاجه هنا هو العمل، العمل فقط، لكن بصدق وخارج إطار الصندوق.

    المقال يعبر عن رأي كاتبه.

    الموضوع:
    أولمبياد طوكيو 2020 (105)

    انظر أيضا:

    صواريخ فلسطينية تخترق النقاط العمياء لـ"القبة الحديدية" أولها كان سوريا "غامضا"
    فيتامين يسبب أمراض القلب والسرطان عكس التوقعات بحسب العلماء
    دراسة: ببغاوات علمت بعضها البعض حيلة سببت أزمة أغطية في أستراليا... فيديو
    اكتشاف أقدم حيوان على وجه الأرض في منطقة نائية لم يصلها البشر... صور
    علماء: دوران الأرض يتباطأ والبشرية على موعد مع حدث كبير
    فيتامين نقصانه يسبب السمنة وتراكم الدهون ويصنف رقم 1 لتحصين المناعة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    برأيك، هل تقف إيران وراء حادثة السفينة "ميرسر ستريت" في بحر العرب؟
    • نعم
      0% (0)
    • لا
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك