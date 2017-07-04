تسجيل
08:57 04 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    المنتخب الألماني الفائز بكأس القارات

    أرقام قياسية ولحظات تاريخية في كأس القارات2017

    © Sputnik. Vladimir Pesnya
    أخبار كأس القارات
    انسخ الرابط
    0 3 0 0

    اختتمت فعاليات كأس القارات التي احتضنتها روسيا على مدار أسبوعين، وشارك فيها 8 فرق، ليتوج المنتخب الألماني بالبطولة.

    هدف ألمانيا فى تشيلى بنهائى كأس القارات
    بالفيديو...هدف ألمانيا ضد تشيلي بنهائي كأس القارات 2017
    البطولة التي حملت العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول روسيا وقدرتها على الاستضافة.

    هذه التساؤلات ذهبت أدراج الرياح بعد التنظيم العالي والخدمات التي تم تأمينها لجميع الدول المشاركة ولجماهيرها، التي أبدت إعجابها بالتنظيم العالي المستوى وبجمال البلاد.

    عبارات المديح لم تقتصر على الجماهير فحسب، بل قام الكثيرون من أعضاء الـ "فيفا" بالإشادة بالتنظيم وعلى رأسهم جياني إنفانتينو.

    كأس القارات 2017 شهدت تسجيل أرقام ولحظات تاريخية.

    أصبح  أليكسيس سانشيز بعدما هزّ شباك ألمانيا في دور المجموعات أفضل هداف في تاريخ المنتخب التشيلي، ليسجل هدفه رقم 38 ويتجاوز بهدف واحد الأسطورة مارسيلو سالاس.

    علاوة على ذلك، كان هذا الهدف رقم 400 في تاريخ مسابقة كأس القارات.

     إذاً كان هناك لحظات حاسمة لتحطيم رقم قياسي، فلا شك أن الدور قبل النهائي هو إحداها، وهذا ما حققه الألماني ليون جوريتزكا ضدّ المكسيك بتسجيله أسرع ثنائية في تاريخ المسابقة.

    بفضل هدفيه في الدقيقتين 6 و8، تجاوز الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا الذي كان قد سجّل ثنائيته عام 1992 ضد كوت ديفوار في الدقيقتين 3 و10.

     بالإضافة إلى كونها المنتخب الأكثر تهديفاً بـ12 هدفا وامتلاكها أفضل ثلاثة هدافين في البطولة —تيمو فيرنير، لارس ستينديل وليون جوريتزكا برصيد 3 أهداف، بصمت كتيبة المانشافت على إحصائية تلخص إنجازها الكبير: إنه البطل الأصغر في تاريخ بطولة الأبطال بمتوسط ​​24 سنة و4 أشهر.

    أقصيت نيوزيلندا في الدور الأول، ولكنها كسرت نحساً على الأقل: ضد المكسيك، سجّل كريس وود هدف التقدم (1-0) في الدقيقة 42 ووضع حداً لصيام كتيبة آل وايت عن التهديف طوال 565 دقيقة.

    يعود آخر هدف نيوزيلندي إلى المباراة التي خسرتها أمام كولومبيا (3-1) في نسخة فرنسا 2003.

    الرقم 100، عادة ما يكون رقماً رمزياً وقد بلغه أكثر من لاعب في جوانب مختلفة: الأسترالي تيم كاهيل، البرتغالي جواو موتينيو والروسي إيجور أكينفيف بلغوا مباراتهم الدولية رقم 100.

    كما بلغ يواكيم لوف 100 انتصار في 150 مباراة كمدرب لمنتخب ألمانيا.

    انظر أيضا:

    مشجعات يشعلن "كأس القارات" في روسيا
    ألمانيا تهزم تشيلي وتحرز لقب كأس القارات
    شاهد...أهداف مباراة ألمانيا والمكسيك في كأس القارات
    الكلمات الدلالية:
    أخبار كرة القدم, أرقام قياسية, كأس القارات 2017, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    كأس لقارات 2017 - مباراة المكسيك ضد روسيا
    مشجعات يشعلن "كأس القارات" في روسيا
    كيميائي الأسد... المشهد الثاني
    تصوير المشهد الثاني من "كيميائي الأسد"
    الدبابة الروسية التي غيرت عالم الأسلحة
    دبابة روسية تغير عالم الأسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك