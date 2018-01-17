وقالت ميريتشل ميركادو، ممثلة اليونيسف في اليمن، "إن جيلا كاملا من الأطفال يكبرون وهم لا يعرفون سوى العنف. الأطفال في اليمن يعانون من العواقب المدمرة لحرب ليست من صنعهم"
معاناة أطفال اليمن... ولد أكثر من ثلاثة ملايين طفل في اليمن منذ تصاعد الصراع عام 2015 وحتى عام 2018، وذلك بحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وقالت ميريتشل ميركادو، ممثلة اليونيسف في اليمن، "إن جيلا كاملا من الأطفال يكبرون وهم لا يعرفون سوى العنف. الأطفال في اليمن يعانون من العواقب المدمرة لحرب ليست من صنعهم"
بدأت القوات السورية، بعد النصر على مسلحي "داعش" شرقي سوريا، بتحرير شمال غرب البلاد من مسلحي "جبهة النصرة" وغيرها من المجموعات المسلحة.
خريطة توزع الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة.
في أيلول/ سبتمبر 2015، ناشد الرئيس السوري بشار الأسد روسيا تقديم دعم عسكري للجيش السوري - وبدأت بذلك عملية القوات الجوية الروسية في سوريا.
خريطة لبنان - توزع القوى السياسية والمسلحة... منذ حصول الجمهورية اللبنانية، المجاورة لبلدين فقط، هما سوريا وإسرائيل، على الاستقلال في عام 1943 تمكنت من اكتساب تاريخ غني بالصراعات السياسية والاشتباكات المسلحة
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