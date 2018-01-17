معاناة أطفال اليمن... ولد أكثر من ثلاثة ملايين طفل في اليمن منذ تصاعد الصراع عام 2015 وحتى عام 2018، وذلك بحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وقالت ميريتشل ميركادو، ممثلة اليونيسف في اليمن، "إن جيلا كاملا من الأطفال يكبرون وهم لا يعرفون سوى العنف. الأطفال في اليمن يعانون من العواقب المدمرة لحرب ليست من صنعهم"