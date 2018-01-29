خارطة توازن القوى في سوريا والعراق.

معاناة أطفال اليمن... ولد أكثر من ثلاثة ملايين طفل في اليمن منذ تصاعد الصراع عام 2015 وحتى عام 2018، وذلك بحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).