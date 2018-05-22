توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي

ودخل في مجلس النواب العراقي بعد الانتخابات البرلمانية أكثر من 31 حزبا وتحالفا سياسيا.
يتضمن مجلس النواب العراقي 320 مقعدا عاما يتوزع بين حزب سياسي وآخر، و9 مقاعد حصة "كوتا" لتمثيل الأقليات.
ودخل في مجلس النواب العراقي بعد الانتخابات البرلمانية أكثر من 31 حزبا وتحالفا سياسيا.
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يتضمن مجلس النواب اللبناني 128 مقعدا نيابيا يتوزع بين قوى سياسية وأخرى.
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