هدايا قادة العالم لترامب في أول سنة حكم

منذ الإعلان عن قطع دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) علاقاتها مع دولة قطر في الخامس من يونيو/ حزيران 2017، تلاحقت المواقف والتطورات بشأن الأزمة الخليجية، وكثفت قطر من صفقاتها مع مختلف دول العالم وفي مختلف المجالات.