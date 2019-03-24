عملية "الناتو" العسكرية ضد يوغوسلافيا: تاريخ النزاع

يملك الجيش الروسي العديد من الطائرات الحربية المخضرمة التي تخدم منذ فترة الاتحاد السوفيتي وحتى الآن في عهد روسيا الحديثة، حيث تعمل هذه الطائرات الأسطورية بإخلاص وثقة، منذ عقود عديدة.