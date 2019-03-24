عملية "الناتو" العسكرية ضد يوغوسلافيا: تاريخ النزاع

بدأ قصف قوات "الناتو" ليوغوسلافيا في 24 مارس/ آذار وانتهى في 10 يونيو/ حزيران 1999. وفقا لمصادر مختلفة، قُتل نحو 2500 شخص خلال العملية.
منذ عام 2014، اضطرت شبه الجزيرة الروسية إلى اجتياز الكثير من العقبات: الحصار المفروض على الطاقة، والعزلة الاقتصادية بسبب العقوبات، وتعطيل وسائل النقل.
أكد وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني أن قطاع السياحة السوري خسر عائدات متوقعة منذ بداية الأزمة عام 2011، تقدّر بنحو 50 مليار دولار أميركي.
يملك الجيش الروسي العديد من الطائرات الحربية المخضرمة التي تخدم منذ فترة الاتحاد السوفيتي وحتى الآن في عهد روسيا الحديثة، حيث تعمل هذه الطائرات الأسطورية بإخلاص وثقة، منذ عقود عديدة.
تم إطلاق النار في مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا. وقامت الشرطة بإبطال مفعول عدة عبوات ناسفة، تم العثور عليها في سيارات تقف بالقرب منهما.
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