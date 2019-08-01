9 محطات في البرنامج النووي الإيراني

ورغم أن أبرز محطاته، كانت إبرام الاتفاق النووي عام 2015، إلا أن المحطة الأبرز كانت إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب منه، العام الماضي، وإعلان إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بوتيرة متسارعة.
أصبحت إيران والولايات المتحدة الأمريكية على حافة مواجهة عسكرية في الخليج، بسبب البرنامج النووي الإيراني، الذي تقول واشنطن إنه يسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية، رغم النفي الإيراني.
ورغم أن أبرز محطاته، كانت إبرام الاتفاق النووي عام 2015، إلا أن المحطة الأبرز كانت إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب منه، العام الماضي، وإعلان إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بوتيرة متسارعة.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 29 يوليو/ تموز، ترشيح جون راتكليف، لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، ليحل محل المدير الحالي، دان كوتس، الذي سيغادر منصبه في 15 أغسطس/ آب، ليكون مسؤولا عن مجتمع الاستخبارات الأمريكي، الذي يضم 16 وكالة استخباراتية.
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