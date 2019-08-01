9 محطات في البرنامج النووي الإيراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 29 يوليو/ تموز، ترشيح جون راتكليف، لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، ليحل محل المدير الحالي، دان كوتس، الذي سيغادر منصبه في 15 أغسطس/ آب، ليكون مسؤولا عن مجتمع الاستخبارات الأمريكي، الذي يضم 16 وكالة استخباراتية.