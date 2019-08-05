ماذا فعلت الحرب بالشعب اليمني

نشرت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ في صنعاء تقريرا حول الأوضاع الصحية التي يعاني منها المواطن اليمني، بعد 52 شهرا من الحرب على اليمن، وفقا لما قالته "وكالة الصحافة اليمنية".
رصد تقرير يمني ما وصفه بـ"الكارثة" الحقيقة التي تواجهها البلاد منذ 52 شهرا مرت على الحرب الدائرة.
نشرت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ في صنعاء تقريرا حول الأوضاع الصحية التي يعاني منها المواطن اليمني، بعد 52 شهرا من الحرب على اليمن، وفقا لما قالته "وكالة الصحافة اليمنية".
الحج - الركن الخامس من أركان الإسلام. وهو فرض على كل مسلم قادر، والقدرة تعني القدرة الجسدية والمالية، ولمرة واحدة ، وما زاد عن ذلك فهو توطع منه لله. وللحج موسمه الخاص وشعائره الخاصة تسمى "مناسك الحج"، يقوم بها الحجاج المسلمون من جميع أنحاء العالم لدى زيارتهم للبيت الحرام في مكة.
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 29 يوليو/ تموز، ترشيح جون راتكليف، لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، ليحل محل المدير الحالي، دان كوتس، الذي سيغادر منصبه في 15 أغسطس/ آب، ليكون مسؤولا عن مجتمع الاستخبارات الأمريكي، الذي يضم 16 وكالة استخباراتية.
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