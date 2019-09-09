مقارنة بين آيفون 11 وآيفون برو 11

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية يوم 15 سبتمبر/ أيلول 2019، موعدا لإجراء الانتخابات، وهو ما أجبر المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى الإسراع بتقديم أوراق ترشحهم.