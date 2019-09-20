أجريت الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست رقم-22، في 17 سبتمبر/أيلول 2019، وهي المرة الأولى منذ العام 1958 الذي تجري فيه انتخابات معادة في العام نفسه.

وحصد حزب "أزرق أبيض"، بزعامة الجنرال بيني غانتس، 33 مقعدا، مقابل 31 لحزب "الليكود"، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، وهو ما يعني زيادة مقعد واحد للحزب الجديد، مقارنة بالليكود الذي بقي كما هو حاصدا 31 مقعدا فقط.