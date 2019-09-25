ومن المتوقع أن يتم الالتحام مع محطة الفضاء الدولية في الساعة 22.46 بتوقيت موسكو.
دخلت مركبة الفضاء سويوز"ام اس-15"، التي تضم ضمن طاقمها أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري، المدار وتوجهت إلى محطة الفضاء الدولية.
ومن المتوقع أن يتم الالتحام مع محطة الفضاء الدولية في الساعة 22.46 بتوقيت موسكو.
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مجلة "بيزنيس إنسايدر" نشرت قائمة بأغنى عشر شخصيات من ملوك وأمراء في العالم.
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أجريت الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست رقم-22، في 17 سبتمبر/أيلول 2019، وهي المرة الأولى منذ العام 1958 الذي تجري فيه انتخابات معادة في العام نفسه.
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