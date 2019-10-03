كوكب فيسبوك: 4 مليون غيغابايت يتم تداولها يوميا

في الرابع من فبراير/ شباط عام 2004، أطلق الطالب في جامعة "هارفارد"، مارك زوكربرغ، موقعه "ذا فيسبوك"، الذي كان مجرد دليل لزملائه الطلاب على الإنترنت، حتى تحول بعد 15 عاما إلى "ظاهرة" قتلت خصوصية الإنسان...أو ربما وضعتها على المحك.

وكان "ذا فيسبوك"، يركز في بادئ الأمر على حياة الطلاب، أولا في جامعة هارفارد، ثم في جامعة كولومبيا وبعدها في جامعتي ستانفورد وييل، إذ كان يوفر خدمات مواعدة بين بعضهم البعض، وتبادل الوخزات (Pokes)، ولكن مع حلول خريف 2005، وفي تحول سريع، كان 85٪ من طلاب الجامعات الأمريكية يستخدمون الموقع، بينما 60٪ من الطلاب يزورونه بشكل يومي، بحسب تقرير في صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

ولم يكن "فيسبوك" هو أول شبكة تواصل اجتماعي على وجه الأرض، إذ سبقتها بعام واحد شركة "ماي سبيس"، ولكنها لم تصمد أمام طوفان منافستها.