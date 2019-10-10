خارطة عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في سوريا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، (10 أكتوبر 2019) أن العملية التركية شمال شرقي سوريا تدعى "نبع السلام".

وأضاف أن العملية العسكرية التركية موجهة ضد "حزب العمال الكردستاني" وتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

الموقف السوري: أكدت سوريا، اليوم أنها ستواجه القوات التركية بمختلف أشكالها في أية بقعة من البقاع السورية وبكل الوسائل والسبل المشروعة.

الموقف الروسي: علّق لافروف على العملية التركية في سوريا، قائلا إن موسكو ستعمل على بدء حوار بين دمشق وأنقرة.

الموقف الأمريكي: أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب العملية العسكرية التركية في سوريا. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لم تعط الضوء الأخضر لتركيا كي تغزو سوريا.