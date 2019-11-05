13 معلومة عن المناورات المصرية الروسية "سهم الصداقة 1"

وانطلقت المناورات في 26 أكتوبر/ تشرين الأول وتستمر حتى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتشارك فيها وحدات صواريخ "أرض - جو" مضادة للطائرات.
تعد مناورات "سهم الصداقة 1"، بين الجيشين المصري والروسي، واحدة من أهم التدريبات العسكرية، التي تتدرب فيها وحدات دفاع جوي مصرية وروسية، على التصدي لعدو جوي، يحاول استهداف موقع استراتيجي تقوم بحمايته.
وانطلقت المناورات في 26 أكتوبر/ تشرين الأول وتستمر حتى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتشارك فيها وحدات صواريخ "أرض - جو" مضادة للطائرات.
تعرّف على أكبر الشركات العالمية التي تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إن "البغدادي قتل نفسه بسترة ناسفة بعد أن حشر في نفق"، مضيفاً أنه تم "التعرف إيجابيا على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة".
قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة.
انطلقت، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الثاني، قمة روسيا – أفريقيا، وهي القمة الأولى من نوعها والتي يستضيفها منتجع سوتشي، حيث يتم توقيع العديد من الاتفاقيات بين روسيا والدول الأفريقية المشاركة في القمة.
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