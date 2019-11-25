أقوى جوازات السفر العربية

نشر تصنيف جديد عن أفضل جواز سفر في العالم بناء على عدة مؤشرات.

وأخذ في الاعتبار عند وضع التصنيف الجديد عدة مؤشرات مثل حجم اقتصاد الدولة ومستوى التنمية البشرية والنظام العام والاستقرار والتأشيرات، بالإضافة إلى إمكانية الانتقال من بلد إلى آخر للإقامة والعمل، كما نقل موقع "كيو إن اي".