خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج

نفذت إيران ضربات صاروخية على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، يوم أمس الأربعاء، وصرح الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم شمل 20 موقعا في قاعدتي عين الأسد، غربي العراق، والقاعدة العسكرية الأمريكية في أربيل، بإقليم كردستان العراق.

بينما أشارت تقارير لصحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "أسوشيتد برس" الأمريكيتين، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تمتلك قواعد عسكرية في أكثر من 7 دول عربية في الخليج والدول المحيطة بها، إضافة إلى أعداد محدودة في دول أخرى، تقوم بمهام عسكرية محددة.