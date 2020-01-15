13 معلومة عن مسدس "غلوك 17" النمساوي

أدى هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، اليوم السبت، اليمين القانونية، سلطانا لعمان، خلفا للسلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما.