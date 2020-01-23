7 معلومات عن اتفاقية منع الانتشار النووي

هددت إيران بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي، وذلك على لسان وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف.

وقالت إيران إنه "إذا استمر الأوروبيون في لعبتهم السياسية الحالية وأحالوا الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، فإن انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار السلاح النووي سيكون أولوية بالنسبة لها".