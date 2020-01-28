أكبر معسكرات الموت في ألمانيا النازية

عيّن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، في منصب رئيس مجلس الوزراء، بعد قبوله استقالة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة، بشكل مفاجئ.