12 معلومة عن صواريخ "حصار إيه" التركية

ينظم اليوم العالمي للسرطان في الرابع من فبراير/شباط من كل عام بغية تمكين الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم من إظهار دعمهم، والمناداة بصورة جماعية بمكافحة هذا المرض، واتخاذ خطوات شخصية لمجابهته، والضغط على الحكومات لفعل المزيد في سبيل ذلك.