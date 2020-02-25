مسيرة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك

شكلت الولايات المتحدة والصين وأوروبا القدر الأكبر من نمو الثروة العالمية في العام الماضي، حيث أضافت كل منها 3.8 تريليون دولار و1.9 تريليون دولار و1.1 تريليون دولار على التوالي. لكن أعلى معدلات نمو الثروة خلال 2019 كانت في الهند التي زادت ثروتها بنسبة 5.2%، تليها منطقة أمريكا اللاتينية بنسبة 4.9%، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 3.7%.