تعرف على الدول الأعلى والأدنى من حيث سرعة الإنترنت

أورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، مقارنة بين الجيشين، السوري، الذي يحتل المرتبة رقم 55 عالميا، والتركي، الذي يحتل المرتبة رقم 11 بين أقوى 138 جيشا في العالم.