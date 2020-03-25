الدول الأكثر سعادة والأكثر بؤسا حول العالم

تصدرت فنلندا قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم للمرة الثالثة على التوالي، فيما جاءت الدنمارك في المرتبة الثانية وتلتها سويسرا في المرتبة الثالثة. صدر تقرير السعادة العالمي السنوي في اليوم العالمي للسعادة الذي تحتفي به الأمم المتحدة في 20 مارس/ آذار، في حين يجتاح فيروس كورونا العالم ويتسبب في مقتل الكثيرين.