كيف يمكن أن تساعد الطائرات المسيرة في مكافحة كورونا؟

ولذلك تسعى بعض الحكومات لاستخدام طائرات دون طيار (مسيرة) في مكافحة فيروس كورونا.
ولكن كيف يمكن أن تستخدم تلك الطائرات في مكافحة فيروس كورونا؟
في الوقت الذي يخوض فيه العالم معركة شرسة لمكافحة وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تسعى الحكومات لتطبيق مبدأ "التباعد الاجتماعي" بحذافيره.
ولذلك تسعى بعض الحكومات لاستخدام طائرات دون طيار (مسيرة) في مكافحة فيروس كورونا.
ولكن كيف يمكن أن تستخدم تلك الطائرات في مكافحة فيروس كورونا؟
مع تفشي وباء كورونا، ترددت مصطلحات الدواء والمصل واللقاح كثيرا، فما الفرق بينها؟
مع تفشي فيروس كورونا المستجد، يتم إيلاء الكثير من الاهتمام إلى الإجراءات الوقائية، مثل غسل اليدين، والبقاء في المنزل، وتنظيف الأسطح التي يلمسها الشخص عادة.
نشر مركز "ديب نولديج غروب" للدراسات البريطاني قائمة رتب فيها أعلى دول العالم أمنا صحيا واقتصاديا، فيما يتعلق بمواجهتها لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، معتمدا على معايير مرتبطة بقوة الإجراءات الاحترازية المنفذة من قبل الحكومات المختلفة.
تعمل غالبية موظفي الشركات الكبرى في العالم من المنزل، تنفيذا لنصائح منظمة الصحة العالمية، بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.
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