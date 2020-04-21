كيف يمكن أن تساعد الطائرات المسيرة في مكافحة كورونا؟

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، يتم إيلاء الكثير من الاهتمام إلى الإجراءات الوقائية، مثل غسل اليدين، والبقاء في المنزل، وتنظيف الأسطح التي يلمسها الشخص عادة.