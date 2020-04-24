أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية

تتفاوت ساعات الصيام من منطقة إلى أخرى حول العالم، بصورة تجعل الصيام في منطقة بعينها أكثر في عدد الساعات من منطقة أخرى، ويصل عدد ساعات الصوم في بعض المناطق إلى 20 ساعة، وفي مناطق أخرى لا تزيد عن 12 ساعة.